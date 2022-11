Aegon y Haleana Targaryen tuvieron dos hijos en “House of the Dragon”. Al menos eso es lo que se ha dado a entender en la serie de HBO Max: los gemelos Jaehaerys y Jaehaera nacieron del fruto de la relación de los hermanos obligados a ser esposos. Sin embargo, hay una teoría que los fans han deducido por lo que se ha visto en algunos capítulos de la precuela de “Game of Thrones”.

Los jóvenes fueron forzados a casarse como parte de la tradición de la familia Targaryen. El rey Viserys, interpretado por Paddy Considine, tuvo como hijos a Rhaenyra, Aemond, Aegon, Helaena y Daeron. Su esposa fue Alicent Hightower.

El monarca, antes de morir, intentó dejar la casa en orden, pero lo que terminó por cocinarse fue una guerra civil que se desarrollará en las siguientes entregas del programa de televisión. El resultado será la decadencia de los Targaryen, 200 años después, lo que se mostró en “Juego de Tronos”.

En ese sentido, Aegon y Helaena terminaron siendo esposos por disposiciones de la familia, pero el primero no ha respetado su matrimonio, ni siquiera parece que le interese su pareja en ninguna forma: se la pasa en prostíbulos y dejando hijos por doquier. Este es uno de los puntos por lo que se cree que no sería padre de los gemelos.

¿QUIÉN ES EL VERDADERO PADRE DE LOS HIJOS DE HALEANA TARGARYEN?

De acuerdo a una teoría popular en la red, el verdadero padre de Jaehaerys y Jaehaera, los gemelos de Haleana Targaryen, sería Aemond. Uno de los argumentos de que Aegon no sería el padre es la vida libidinosa que tiene con las prostitutas locales, sin mostrar mayor interés por su pariente.

En la otra orilla, el público ha encontrado ciertos guiños a una relación secreta que mantendrían Aemond y Haelana. En el capítulo 7 de “House of the Dragon”, el primero le reprochó a Aegon que, si él fuera el esposo de su Haelana, lo haría de la mejor manera para tener una familia poderosa.

Mientras que, en el episodio 9, las miradas entre Aemond y Haelana son más que elocuentes, como si hubiera algo más que una relación de hermanos entre ellos. Y esta aparente complicidad se ha visto en otros momentos y, sobre todo, cuando se conoce de la muerte del rey Viserys.

De igual manera, el hecho de enorgullecerse de que tiene sobrinos fuertes ha hecho que se sospeche más sobre la verdadera paternidad de los gemelos. ¿La temporada 2 de la serie de HBO Max mostrará la verdad detrás de esta relación secreta?

