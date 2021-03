Al final de “Avengers: Endgame”, aunque algunos fans esperaban que Bucky fuera el sucesor de Steve Rogers, el Captain America volvió y le entregó su escudo a Sam Wilson; sin embargo, en “The Falcon and the Winter Soldier”, Sam lo devuelve al gobierno de los Estados Unidos.

No obstante, se arrepiente cuando el gobierno presenta a un nuevo Capitán América que porta el escudo que el padre de Tony Stark fabricó para Rogers. Entonces, ¿Falcon tendrá oportunidad de continuar el legado de su amigo? Y más importante, ¿por qué rechazó el escudo?

Durante la ceremonia en honor a Steve, Sam da un discurso y deja notar algunas de sus razones para entregar el escudo del Captain America, señaló que si bien se necesitan nuevo héroes, estos deberían “ser los adecuados para los tiempos en los que estamos. Los símbolos no son nada sin los hombres y mujeres que les dan significado”, recalcando que el escudo no significa nada sin Steve.

Steve Rogers le entregó su escudo de Sam para que continuara con su legado (Foto: Marvel)

Además, cuando habla con Rhodey sobre el tema explica que el escudo y la personalidad del superhéroe pertenecen a Steve y él no se siente digno de ellos, al menos no todavía. Pero, ¿John Walker si está a la altura? Tal vez después de ver a otro ocupando el lugar de su amigo cambie de opinión.

En una entrevista con The Wrap, el showrunner de “Falcón y el Soldado del Invierno”, Malcolm Spellman, explicó la decisión de Sam de renunciar al escudo del Capitán América y la consiguiente traición:

“Bueno, ¿un hombre negro está siendo traicionado por su gobierno? Es una situación profunda en la que se encuentra, porque es una situación común”. Spellman también indica que la elección de Sam surgió de sus propias palabras después de que Steve le dio el escudo: “se siente como si fuera de otra persona”.

“Es la razón por la que dijo ‘No’ al escudo. La duda de que esta nación esté lista para moverse hacia el futuro para él está viva y es urgente, y en cada escena en la que se encuentra es un viaje difícil para él”, agregó el showrunner de la serie de Disney Plus y Marvel.