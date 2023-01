El 12 de diciembre se publicó la lista de las películas y series nominadas a la 80ª edición de los Globos de Oro 2023 (Golden Globes). El evento se realizará el martes 10 de enero por la noche y los elegidos han generado grandes sorpresas.

Y es que “Avatar: el camino del agua” (The Avatar: The Way of Water), “Elvis” y “Top Gun: Maverick” se encuentran entre los nominados, además de “Pinocho de Guillermo del Toro” (Guillermo del Toro’s Pinocchio) que se estrenó el 9 de diciembre del 2022.

Algunas de las películas y series que aparecen en la lista de nominados se encuentran en el cine y otras están disponibles en streaming. Por ello, a continuación, te contamos en que plataformas están para que puedas ver la producción.





Series





Mejor serie de televisión dramática

Better Call Saul (Netflix)

The Crown (Netflix)

House of the Dragon (HBO Max)

Ozark (Netflix)

Severance (Apple Tv)





Mejor serie limitada de televisión o película para televisión

Black Bird (Apple Tv)

Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

Pam and Tommy (Star plus)

The Dropout (Star plus)

The White Lotus: Sicily (HBO Max)









Mejor serie de televisión (musical o comedia)

Abbott Elementary (Star plus)

The Bear (Star plus)

Hacks (HBO Max)

Only Murders in the Building (Star plus)

Wednesday (Netflix)









Películas





Mejor película (musical o comedia)

Babylon (estreno en cines el 19 de enero del 2023 aproximadamente)

The Banshees of Inisherin (estreno limitado en cines)

Everything Everywhere All at Once (Apple Tv para alquiler)

Glass Onion: A Knives Out Mystery (Netflix)

Triangle of Sadness (todavía no llega a los cines en Perú)





Mejor película (drama)

Avatar: The Way of Water (en cines desde el 15 de diciembre)

Elvis (HBO Max)

The Fabelmans (estreno limitado en cines)

TAR (llega en el 2023 a cines)

Top Gun: Maverick (Apple Tv, Claro video y Google play)









Mejor película en lengua extranjera

RRR (India) (Netflix)

All Quiet on the Western Front (Alemania) (Netflix)

Argentina, 1985 (Argentina) (Prime video)

Close (Bélgica) (estreno próximamente)

Decision to Leave (Corea del Sur) (estreno próximamente)









Mejor película animada

Pinocho de Guillermo del Toro (Netflix)

Marcel the Shell With Shoes On (estreno en cines próximamente)

Puss in Boots: The Last Wish (en cines desde el 22 de diciembre)

Turning Red (Disney plus)





¿De qué tratan los Premios Globos de Oro?

Los Globos de Oro (Golden Globe Awards) es el nombre que recibe una ceremonia que premia a lo mejor de cine y televisión de Hollywood, y también de algunos países ya que tiene una categoría dedicada a largometrajes extranjeros.

La primera edición del evento se llevó a cabo en 1944 y desde ese momento ha sido la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood la encargada de realizar la ceremonia y elegir a los ganadores. Para escoger a los nominados se tiene en cuenta que la película o serie ha sido estrenada entre el 1 de enero al 31 de diciembre.





