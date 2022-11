“The Guardians of the Galaxy Holiday”, el especial navideño de “Guardianes de la Galaxia”, ha sido estrenado por Disney Plus y ha generado una serie de comentarios sobre lo que se ha visto en la pantalla. Entre críticas divididas, los irreverentes héroes del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) se han reencontrado con sus seguidores, destacando la figura de Peter Quill.

También conocido como Star-Lord, el personaje de Chris Patt es el único humano en la variopinta tripulación, el grupo de aventureros espaciales que perdieron a Gamorra durante “Avengers: Infinity War”.

Como se ha visto en las anteriores cintas, Peter siempre ha estado contando sobre algunas tradiciones de las personas a sus compañeros extraterrestres, quienes suelen ignorarlo o no entienden su fascinación por la música y otras referencias.

Gamorra, sin embargo, fue la que, por momentos, entendía y hasta comentaba las historias que decía Quill. Una de estas era la de Kevin Bacon, el famoso actor de “Footloose”, quien es el centro de admiración del protagonista de “Guardianes de la Galaxia”.

Chris Pratt como Peter Quill en una toma de “Guardianes de la Galaxia: El especial de las fiestas” (Foto: Marvel Studios)

¿POR QUÉ PETER QUILL ESTÁ OBSESIONADO CON KEVIN BACON?

Peter Quill está fascinado con la figura de Kevin Bacon por los recuerdos que tiene de la película “Footloose”, la famosa cinta en la que el actor dio vida a Ren McCormack, un joven que trajo armonía a un pueblo a través del baile.

En las películas de “Guardianes de la Galaxia”, Peter siempre cuenta la historia, con muchas florituras, y hasta la misma Gamorra lo usa como referencia cuando ingresan a la nave de Ronan: “¡Somos como Kevin Bacon!”.

Esto, por supuesto, está conectado al pasado de Peter Quill en la Tierra y, en especial, con su madre, quien le dejó un legado de recuerdos relacionados con la música, el cine, entre otros elementos de la cultura popular.

Esa conexión es una de las explicaciones de que Peter Quill esté obsesionado con Kevin Bacon. Aunque no se dice explícitamente que madre e hijo hayan visto juntos la citada película. Eso no importa en el corazón del protagonista cuando se trata de mantener ese lazo que lo une a sus orígenes y al amor maternal.