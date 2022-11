Disney Plus está próxima a estrenar “Guardianes de la Galaxia: El especial de las fiestas”, una producción acorde a las celebraciones de fin de año y que trae de regreso a Chris Pratt en el papel de Peter Quill, así como a gran parte del elenco que lo acompaña en sus aventuras como Star-Lord.

La película de Disney Plus comenzó a filmarse en febrero de 2022 y se titula originalmente “The Guardians of the Galaxy: Holiday Special”. Además, es considerada la segunda de las “Presentaciones Especiales de Marvel Studios”, después del lanzamiento de “Werewolf by Night”.

¿Quieres saber más sobre la historia de los Guardianes de la Galaxia en Navidad? En las siguientes líneas, descubre de qué trata y cómo ver el “Especial de las fiestas” de Marvel.

¿DE QUÉ TRATA “GUARDIANES DE LA GALAXIA: ESPECIAL DE LAS FIESTAS”?

En “Guardianes de la Galaxia: El especial de las fiestas”, nuestros protagonistas tienen la misión de animar a Peter Quill, quien está muy triste tras perder a Gamora en su línea de tiempo en “Avengers: Endgame”.

Luego de que Kraglin revela que es Navidad en la Tierra, Drax y Mantis se dirigen a Hollywood para conseguirle un regalo a su amigo, con el fin de alegrarlo.

Ellos no encontrarán mejor idea que sorprenderlo con Kevin Bacon, ídolo de la infancia de Peter, y quien está visiblemente horrorizado por verse involucrado en este asunto.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE ESTRENA “GUARDIANES DE LA GALAXIA: ESPECIAL DE LAS FIESTAS”?

El especial navideño de “The Guardians of the Galaxy” se estrenará justo después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Es decir, el viernes 25 de noviembre del 2022 en Disney Plus a las 3 a.m. (ET), 12 a.m. (PT) y 8 a.m. (BST).

De acuerdo a dichas franjas horarias, estas son las horas específicas en las que podrás ver la producción desde el territorio donde te encuentres:

Horario por países

México: 1:00 am.

1:00 am. Perú: 2:00 am.

2:00 am. Colombia: 2:00 am.

2:00 am. Ecuador: 2:00 am.

2:00 am. Bolivia: 3:00 am.

3:00 am. Paraguay: 3:00 am.

3:00 am. Venezuela: 3:00 am.

3:00 am. Chile: 4:00 am.

4:00 am. Argentina: 4:00 am.

4:00 am. Uruguay: 4:00 am.

4:00 am. España: 9:00 am.

El póster de "Guardianes de la Galaxia: El especial de las fiestas” (Foto: Marvel Studios)

¿CÓMO VER “THE GUARDIANS OF THE GALAXY: HOLIDAY SPECIAL”?

La producción conocida en España como “Guardianes de la galaxia: Especial Felices Fiestas” estará disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming Disney Plus desde su fecha de estreno. A partir de ese día, puedes disfrutar de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio. Accede desde este enlace.

Groot en "Guardianes de la Galaxia: El especial de las fiestas” (Foto: Marvel Studios)

ACTORES Y PERSONAJES DE “GUARDIANES DE LA GALAXIA: ESPECIAL DE LAS FIESTAS”

Chris Pratt como Peter Quill / Star-Lord

Dave Bautista como Drax el Destructor

Vin Diesel como Groot

Bradley Cooper como Rocket

Karen Gillan como Nebula

Pom Klementieff como Mantis

Sean Gunn como Kraglin Obfonteri

Michael Rooker como Yondu Udonta

Kevin Bacon como él mismo

Maria Bakalova como Cosmo el perro espacial

La banda The Old 97′s