“Guardianes de la Galaxia Vol.3″ (Guardians of the Galaxy Vol. 3) es una de las películas más esperadas del 2023 por los fanáticos de las cintas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Y es que este largometraje no solamente marca la presentación de un nuevo villano (Adam Warlock), si no también significa el adiós de los Guardianes (Star-Lord (Peter Quill), Rocket Racoon, Groot, Drax, Mantis y una nueva versión de Gamora).

Aunque, en esta ocasión la nota se encuentra enfocada en conocer más a Adam Warlock (interpretado por Will Poulter), el villano que aparece en la cinta y que muchos se preguntan cuál será su participación en las próximas películas de Marvel. En ese sentido, a continuación te contamos sobre sus poderes y otros datos al respecto.





¿Quién es Adam Warlock?

De acuerdo con los cómics, el villano fue creado por Enclave, una organización de científicos que buscaban tener al hombre perfecto. Aunque los planes del grupo de mentes brillantes tuvo un giro de 180 grados cuando Warlock descubre la verdad y desea revelarse, destruyendo de esa forma el lugar donde estaba encerrado.





¿Qué poderes tiene Adam Warlock?

Según Marvel, el personaje protagonizado por Will Poulter en “Guardianes de la Galaxia Vol.3″ posee fuerza, la cual permite que él pueda levantar hasta 40 toneladas de peso, aunque solamente puede hacer eso por un tiempo determinado. También, el villano puede absorber la energía cósmica para transformarla en fuerza u obtener otras capacidades como volar, usar portales y crear escudos.





“Guardianes de la Galaxia Vol.3″





¿Cuándo se estrena “Guardianes de la Galaxia Vol.3″ en Perú?

La película número 32 del Universo Cinematográfico de Marvel llegará a los cines peruanos el 4 de mayo del 2023.





¿Cuándo se estrena “Guardianes de la Galaxia Vol.3″ en cines de Estados Unidos?

“Guardianes de la Galaxia Vol. 3″ llegará a los cines de Estados Unidos el 5 de mayo de 2023, la película forma parte de la Fase Cinco del UCM.





¿Cuándo se estrena “Guardianes de la Galaxia Vol.3″ en los cines de otras partes el mundo?

La película se estrenará en Colombia y México el 4 de mayo, la fecha es la misma que en Perú. Es decir un día antes que en Estados Unidos.





¿Cuál es la duración de “Guardianes de la Galaxia Vol.3″?

La última de la saga de los “Guardianes de la Galaxia” tendrá una duración de 150 minutos. Así que prepárate para disfrutar de una buena historia en la pantalla grande.





¿Cuál es el argumento de “Guardianes de la Galaxia Vol.3″?

En esta cinta, los Guardianes que ahora tienen aspectos diferentes van a tener que proteger al universo y al mismo tiempo cuidar a uno de los suyos. Para lograrlo van a tener que realizar una misión que podría cambiar sus vidas.





Reparto de “Guardianes de la Galaxia Vol.3″





Chris Pratt (Peter Quill / Star-Lord)

Zoe Saldaña (Gamora)

Dave Bautista (Drax el Destructor)

Vin Diesel (Groot)

Bradley Cooper (Rocket)

Karen Gillan (Nebula)

Pom Klementieff (Mantis)

Elizabeth Debicki (Ayesha)

Sean Gunn (Kraglin Obfonteri)

Sylvester Stallone (Stakar Ogord)

Will Poulter (Adam Warlock)

Chukwudi Iwuji (Alto Evolucionador)

Maria Bakalova (Cosmo, el perro espacial)





Tráiler de “Guardianes de la Galaxia Vol.3″









