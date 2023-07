Si hay algún personaje memorable de lo que va la fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel ese es el Alto Evolucionador. Kang, interpretado por Jonathan Majors, ha tenido dos presentaciones en el UCM, pero no ha terminado de convertirse en ese villano que le dará forma a la saga del multiverso. Chukwudi Iwuji, por otro lado, se dejó una interpretación muy buena del Alto Evolucionador en “Guardianes de la Galaxia Vol.3″.

Lamentablemente, parece que la historia del villano ha llegado a su final. En un principio se pensó que murió a manos de Rocket pero luego se confirmó que sigue con vida. La duda que muchos fans podrían tener es qué sucedió con el personaje.

Pues el medio IGN ha tenido acceso a material eliminado de la película, en donde se devela el destino del Alto Evolucionador. A diferencia de lo que vimos en la cinta, el personaje se ve muy vulnerable y sin armas para afrontar la situación.

Escena eliminada de “Guardianes de la Galaxia Vol.3″

Se encuentra dentro de una celda móvil que es cerrada por el mismo Rocket. Según explica el medio IGN, será llevado a Knowhere con el objetivo de que cumpla condena eterna en este recóndito lugar del universo.

Recordemos que Nebula es quien se ha quedado a cargo de Knowhere, mientras que el resto de Guardianes siguen sus propios caminos.

“En esta exclusiva escena eliminada sin terminar, titulada “Knowhere After the Battle”, el High Evolutionary es llevado de regreso a Knowhere y encerrado mientras Kraglin recluta a Adam Warlock para unirse a los Guardianes.

Guardianes de la galaxia vol. 3 llega a a la venta digital el 7 de julio y en 4K Ultra HD, Blu-ray y DVD el 1 de agosto. Los fanáticos pueden acceder a contenido adicional exclusivo que incluye escenas eliminadas, un video de broma y comentarios de audio de James Gunn”, detalla el medio IGN en su publicación.

Sinopsis de “Guardianes de la Galaxia Vol.3″

En “Guardians of the Galaxy Vol. 3″ de Marvel Studios, nuestra querida banda de inadaptados se ve un poco diferente en estos días. Peter Quill, aún conmocionado por la pérdida de Gamora, debe reunir a su equipo a su alrededor para defender el universo y proteger a uno de los suyos. Una misión que, si no se completa con éxito, muy posiblemente podría conducir al final de los Guardianes tal como los conocemos.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.