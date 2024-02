Mientras que la primera temporada se centró en presentar el conflicto entre los humanos y el Covenant, una alianza teocrática de razas alienígenas con gran tecnología, la segunda entrega de Halo busca profundizar en el conflicto entre la tierra y los extraterrestres en 2552, así como la historia del Jefe Maestro, líder de un equipo de Spartans, soldados mejorados con habilidades excepcionales.

En los primeros episodios de la segunda temporada, estrenados el pasado 8 de febrero, la serie de Paramount Plus mostró cómo el equipo liderado por el Jefe Maestro (Pablo Schreiber) empieza a resquebrajarse entre la desconfianza y las duras batallas, lo cual dejará el camino libre para , un evento clave en la franquicia y que se espera que defina el resto de los episodios y temporadas de la producción.

“LA CAÍDA DE REACH”, EL PRÓXIMO EVENTO EN HALO

¡ALERTA DE SPOILERS! Hacia el final de “Visegrad”, el Jefe Maestro descubrió que Covenant se había infiltrado en Reach, pero su advertencia termino siendo rechazada por el oficial de la ONI James Ackerson (Joseph Morgan), quien en silencio, y empleando la inteligencia artificial Cortana, busca evacuar al personal clave de la tripulación sin despertar sospechas.

Para el final del tercer episodio, el Jefe Maestro y sus aliados como el Almirante Keyes, Soren-066 y la Dra. Halsey quedan a merced de un ataque a gran escala del Covenant, lo cual pone en riesgo la estación y podría definir la guerra.

Aunque con limitadas diferencias, “The fall of Reach” es un momento clave en la franquicia de videojuego, pues da inicio a la historia.

Póster de "Halo", la serie basada en la exitosa franquicia de videojuegos (Foto: Paramount)

¿QUÉ ES LA “CAÍDA DE REACH”?

En “Halo: Combat Evolved”, el primer videojuego de Halo, el Jefe Maestro es presentado a bordo del Pillar de Autumn, una nave del USNC en el que evacúa y escapa de la Batalla de Reach y la caída del planeta. Sin embargo, deberá hacer frente al Covenant que ha conseguido abordar el transporte.

El almirante Keyes le da al Jefe Maestro la IA Cortana y le pide que haga lo posible por evitar que caiga en manos alienígenas. Escapando al anillo de Halo, donde inicia la verdadera historia del juego, el protagonista deberá buscar la forma de escapar con vida y cumplir su misión.

Es decir, “The fall of Reach” fue el punto nexo clave para el canon de Halo, a tal punto que luego de la trilogía original, Bungie Inc., desarrolladores del juego, lanzaron spin offs de la saga, la mayoría centradas en el Jefe Maestro y apostando por diversas tecnologías visuales y de sonido, a la par que expandían el universo de la franquicia.

Entre los lanzamientos se encuentra “Halo: Reach” para X-Box 360, la precuela directa de la historia y que ofrece una visión certera de la caída de Reach y la batalla que llevó a la pérdida ante el Covenant. El juego sigue al Noble Team, un grupo de Spartans que deberán recuperar a Cortana y sacarla del planeta de manera segura. Sin embargo, todo el equipo termina sacrificándose, no solo para que la IA que lejos de los alienígenas, sino también para darle tiempo al Pillar de Autumn para lanzarse y huir con los sobrevivientes, lo cual lleva a los eventos del primer juego.