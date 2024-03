Me parece que la temporada 2 de “Halo” ha quedado muy corta, en especial al ver que el episodio 7 se estrena este jueves 13 de marzo en Paramount+. En un comienzo, se anunció que esta entrega solo tiene ocho capítulos, así que nos acercamos al desenlace de esta etapa de la serie basada en el videojuego homónimo, el cual recomiendo en el acto, junto a “Gears of War”. Entonces, veremos lo que pasará con la guerra entre los humanos y los Covenant en busca del Halo, mientras que la ONI y la UNSC no dejan de disparar a la menor oportunidad posible.

Todos esperamos que el capítulo 7 de “Halo 2″ esté, al menos, a la altura de dos de los mejores capítulos de este año: “Sanctuary” y “Reach”. Si nos acercamos al clímax de la historia, nos tienen que dar un gran desarrollo a estas alturas.

El episodio 6 no estuvo mal. Vimos que el Jefe Maestro pudo sobrevivir de manera épica a un ataque despiadado de los Covenant y que pudo llegar a un asentamiento de la UNSC. Sus pasos se dirigen al Artefacto Forerunner.

Antes de que te cuente más de los datos del estreno del capítulo 7 de “Halo” - Temporada 2, te dejo el tráiler oficial de esta segunda entrega, que promete ser más impactante en su cierre por Paramount+.

¿A QUÉ HORA Y CÓMO VER EL EPISODIO 7 DE “HALO” - TEMPORADA 2?

El capítulo 7 de “Halo 2″, titulado “Termópilas”, se estrena este jueves 13 de marzo en la plataforma de streaming Paramount+. El horario del estreno del capítulo cambia de acuerdo a tu ubicación:

08:00 GMT - (hora media de Greenwich)

12:00 a.m. - PT (hora del Pacífico)

3:00 a.m. - (hora del este)

2:00 a.m. - CT (hora central)

Natasha Culzac saltando de un edificio en llamas durante el episodio "Reach" de "Halo" - Temporada 2 (Foto: Paramount+)

HORARIO DE “HALO” 2X07 POR PAÍSES

En Estados Unidos, el episodio 7 de la temporada 2 de “Halo” está disponible desde las 3:00 a.m. según la hora del Este. Mientras que, en el resto de países, estos son los horarios que tiene la emisión del nuevo capítulo de la serie de Paramount+.

Argentina: 5:00 a.m.

Bolivia: 4:00 a.m.

Brasil: 5:00 a.m.

Chile: 5:00 a.m.

Colombia: 3:00 a.m.

Ecuador: 3:00 a.m.

México: 2:00 a.m.

Panamá: 3:00 a.m.

Paraguay: 5:00 a.m.

Perú: 3:00 a.m.

Puerto Rico: 2:00 a.m.

Uruguay: 5:00 a.m.

Venezuela: 4:00 a.m.

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 7 DE LA TEMPORADA 2 DE “HALO”?

En el episodio 7 de la temporada 2 de “Halo”, de acuerdo al avance, se dará una verdadera batalla cruenta, como alude el título, “Thermopylae” (“Termópilas”, en español), el enfrentamiento entre persas y espartanos en el paso del mismo nombre.