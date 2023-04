“Harry Potter y el Prisionero de Azkaban” (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) es la tercera cinta de la adaptación cinematográfica de Harry Potter. La historia trata sobre cómo el niño mago es perseguido por un asesino.

La película se estrenó en el 2004 y estuvo dirigida por Alfonso Cuarón. El largometraje al igual que otras películas de la franquicia tiene escenas que han sido eliminadas para evitar que dure mucho, pero se encuentran disponibles en la versión para DVD.

En ese sentido, a continuación te contamos en qué consisten esos clips y sobre las otras cintas de Harry Potter que hay en streaming.





¿Cuáles son las escenas eliminadas de “Harry Potter y el Prisionero de Azkaban”?





Ave volando

Hay una escena relacionada a todo lo que ocurre con Hagrid y Buckbeak, el hipogrifo donde se ve cómo una ave empieza a volar alrededor del semigigante.





Autobús noctámbulo

En esta escena se observa como Harry grita asustado porque el autobús parece fuera de control, aunque el conductor y cobrador no parecen preocupados; sin embargo hay una cabeza que luce como un simple adorno hasta que habla para dar direcciones.





Conociendo a Sir Cadogan

Luego de un problema con la habitante del cuadro que cuida la sala común de Gryffindor, el director del colegio decide que Sir Cadogan sea el elegido para proteger el lugar. Lamentablemente, el nuevo vigilante solamente ocasiona problemas.





Ron y Hermione hablando sobre Hogsmeade

En la escena se ve a ambos conversando sobre las actividades que realizaron al visitar el pueblo que está cerca al colegio.





¿En qué plataforma de streaming se encuentra “Harry Potter y el Prisionero de Azkaban”?

La película está disponible en HBO Max, la plataforma también tiene en su catálogo las otras cintas de la saga de Harry Potter y también las tres que hasta el momento se han realizado de “Animales Fantásticos y dónde encontrarlos”.

En Perú, las personas pueden adquirir ese servicio de streaming pagando por el plan móvil: 20 soles (mensuales), 52 soles (por tres meses) y 168 soles (anualmente) y el plan estándar: 30 soles (mensuales), 80 soles (por tres meses) y 255 soles (anualmente).





¿Qué producciones relacionadas con Harry Potter hay en streaming?

Todas las películas que se mencionan se encuentran en HBO Max, plataforma que ha anunciado que prepara otras series y películas relacionadas con la historia.





Saga de Harry Potter

Harry Potter y la Piedra Filosofal

Harry Potter y la Cámara Secreta

Harry Potter y el Cáliz de Fuego

Harry Potter y la Orden del Fénix

Harry Potter y el Misterio del Príncipe

Harry Potter y las Reliquias de la Muerte (parte 1)

Harry Potter y las Reliquias de la Muerte (parte 2)





Saga de Animales Fantásticos

Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos

Animales Fantásticos: los crímenes de Grindelwald

Animales Fantásticos: los secretos de Dumbledore





Extras

Harry Potter 20 aniversario: regreso a Hogwarts

Harry Potter: Torneo de las casas de Hogwarts

Harry Potter y la Piedra Filosofal: película en modo mágico

Harry Potter y la Piedra Filosofal (edición extendida)

Harry Potter y la Cámara Secreta (edición extendida)





