“Harry Potter y la cámara secreta” (Harry Potter and the Chamber of Secrets) es la adaptación cinematográfica de la publicación del mismo nombre que pertenece a la popular saga de siete libros que fue creada por J.K. Rowling.

El largometraje trata sobre como Harry cuenta con ansias las horas que faltan para volver al colegio y así poder reencontrarse con sus amigos. Mientras espera que eso ocurra, un día recibe la visita de un elfo doméstico llamado Dobby, quien le anuncia que si vuelve a Hogwarts va a correr un gran peligro.

La cinta se estrenó en 2012 y fue dirigida por Chris Columbus, quien también se encargó de “Harry Potter y la piedra filosofal” (Harry Potter and the Philosopher’s Stone), así que en el 2022 cumple 20 años desde su llegada a la pantalla grande.

Por ello, “Harry Potter y la cámara secreta” volverá a la pantalla grande este 24 de noviembre con funciones en salas seleccionadas de Cineplanet, Cinemark, Cinépolis y Cinerama. La preventa de entradas inicia el viernes 18 de noviembre

Para celebrar ese aniversario, a continuación, te contamos ocho momentos que ocurren en las películas y no son como se indican en los libros.





Escape de Harry Potter de la casa de sus tíos

Película

En la película, un día Harry despierta por una luz fuerte que ingresa desde su ventana y para su sorpresa descubre que afuera de ella hay un Ford Anglia volador con Fred, George y Ron Weasley adentro. ‘El niño que vivió' estaba encerrado como castigo por lo ocurrido con un pastel y una de las invitadas de su tío Vernon.

Libro

Las escena se parece bastante a las descripción del libro, aunque aquí Fred y George deben usar una ganzúa para poder recuperar las pertenencias de Harry que se encuentran ocultas bajo la escalera, así que ellos deben ingresar a la casa.





Visita al Callejón Diagon

Película

Harry acaba en el Callejón Knockturn porque pronuncia Diagonelly en lugar de Callejón Diagon.

Libro

También llega al Callejón Knockturn, pero esto ocurre porque traga mucho polvos flu y eso evita que pronuncie bien las palabras.





Señor Weasley arregla los lentes de Harry

Película

Hermione y Harry se encuentran en el Callejón Diago, así que ella al ver sus lentes los arregla; sin embargo, eso no puede ser posible porque ella no tenía 17 años en ese momento y los menores de edad no pueden usar magia fuera del colegio.

Libro

El papá de Ron arregle los lentes de Harry, algo que tiene más lógica si tenemos en cuenta que él sí es mayor de edad.





Pelea entre Arthur Weasley y Lucius Malfoy

Película

En la cinta, después de que Harry y sus amigos, intercambien algunas palabras con Draco y su papá, llega el señor Weasley que envía algunas indirectas a Lucius.

Libro

En la historia, luego de que Harry, Hermione y Ron vivan un momento tenso con Lucius Malfoy, llega el papá de Ron para empezar una pelea con el progenitor de Draco.





Colin Creevey no tiene un papel importante

Película

En el largometraje, el personaje aparece solamente en algunos momentos. Por tal motivo, la audiencia no llega a conocer mucho de él.

Libro

Colin Creevey se declara fan de Harry Potter, por lo que suele utilizar su cámara para los mejores momentos del mago. Esto hace que cuando sea petrificado los lectores se sientan conmovidos por la situación.





Filch es un Squib

Película

En la cinta, el conserje tiene una actitud de odio hacia los estudiantes y nadie sabe el motivo y nunca se explica.

Libro

En la publicación, Harry descubre que Argus Filch tiene ese comportamiento con él y sus compañeros porque es un Squib, hijo de magos que no tiene magia.





Encuentro con una señora Norris petrificada

Película

El trío de amigos descubre a la gata cuando estaban caminando por los pasillos del colegio porque Harry dice que escucha una voz que piensa matar a las personas.

Libro

Aquí, Harry, Ron y Hermione encuentra a la señora Norris luego de salir de la fiesta de Nick Casi Decapitado.





Conociendo sobre la cámara secreta

Película

En la cinta, los estudiantes conocen sobre la leyenda gracias a que Hermione le pregunta a la profesora McGonagall respecto al tema en clase.

Libro

El profesor Binns le cuenta a los estudiantes la historia respecto a la cámara que de acuerdo con muchos en el castillo es solamente una leyenda.





