Los fanáticos de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” por fin pueden estar tranquilos, ya que llega el estreno de su cuarta temporada. Si bien, el primer capítulo ya fue incluido en la película “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training”, quienes ya fueron al cine a verla saben lo que ocurrirá en el especial de una hora, pero si eres parte de ese grupo que no compró su entrada, en esta nota te explicamos a qué hora y cómo ver el episodio uno en la pantalla chica.

Vale precisar que este anime es producido por Ufotable, que desde abril de 2019 llevó a la pantalla la historia de nuestro querido protagonista, quien después de encontrar a su familia asesinada, empezará una lucha contra los demonios que convirtieron a su hermana en uno de ellos.

HORARIO PARA VER “KIMETSU NO YAIBA” 4X01

El primer capítulo de “Kimetsu no Yaiba” llega este domingo 12 de mayo de 2024. Tomando en cuenta se estrena a las 11:15 p.m. JST (hora estándar japonesa), en el resto del mundo su programación es como sigue:

GMT+8: 10:15 p.m.

10:15 p.m. ET (Eastern Time): 10:15 a.m.

10:15 a.m. PT (Pacific Time): 7:15 a.m.

7:15 a.m. CT (Central Time): 9:15 a.m.

9:15 a.m. GMT (Western European Time): 2:15 p.m.

2:15 p.m. CET (Central European Time): 4:15 a.m.

4:15 a.m. IST (Indian Standard Time): 7:45 p.m.

LA HORA PARA VER LA TEMPORADA 4 DE “DEMON SLAYER” POR PAÍS

México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador: 9:00 am.

9:00 am. Colombia, Perú y Ecuador: 10:00 am.

10:00 am. Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 11:00 am.

11:00 am. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 12:00 pm.

12:00 pm. España: 5:00 pm.

5:00 pm. Estados Unidos: 11:00 am (Hora en Washington D. C.)

¿CÓMO VER “KIMETSU NO YAIBA 4″?

La cuarta temporada de “Kimetsu no Yaiba” está disponible en la plataforma de streaming Crunchyroll; por lo tanto, para poder disfrutar de los episodios debes tener acceso a este, considerado el servicio líder en transmisión de anime, que ha asegurado los derechos exclusivos para los nuevos capítulos en varias regiones alrededor del mundo.

¿QUÉ PASARÁ EN “KIMETSU NO YAIBA 4X01″?

El primer capítulo de la temporada 4 de “Kimetsu no Yaiba” que tendrá una duración de una hora, mostrará lo que se vio en el cine con su película “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training”, la cual une el final de la entrega 3 y los primeros eventos del Arco del Entrenamiento Hashira.

Por lo tanto, se verá la reunión de los Pilares para hablar sobre la pelea en la Villa de los Herreros, la estrategia para frenar el plan de Muzan de comerse a Nezuko y más.