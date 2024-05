La temporada 4 de “Kimetsu no Yaiba” se estrena este domingo 12 de mayo, a través de Crunchyroll, y ha preparado un gran comienzo con un episodio de 1 hora. Esta entrega del anime de “Demon Slayer” adapta el Arco del Entrenamiento Hashira, el más corto del manga de Koyoharu Gotougue, por lo que la serie solo tendrá ocho capítulos, el más breve de la producción televisiva de Ufotable. Tanjiro, Nezuko, Inosuke y Zenitsu vuelven para prepararse de cara a la peor batalla en contra Muzan Kibutsuji y sus Lunas Demoníacas.

Después de hacer una nueva película uniendo el cierre de la temporada 2 y el primer episodio, con un éxito en las salas de cine, el anime regresa con su emisión semanal, aunque esta vez será más que breve.

Si no has leído el manga, debes saber que esta parte de “Kimetsu no Yaiba” es como una pausa antes de los eventos más impactantes de su trama. Los protagonistas tendrán el agotador entrenamiento de los Hashira y se mostrarán las bases para frenar el plan de Muzan tras descubrir que Nezuko venció al sol.

Antes de que te cuente más de la temporada 4 de “Kimetsu no Yaiba”, te dejo el tráiler oficial de los nuevos episodios, que estarán disponibles en Crunchyroll a partir del 12 de mayo y durante los siguientes siete domingos.

MIRA EL TRÁILER OFICIAL DE LA TEMPORADA 4 DEL ANIME DE “KIMETSU NO YAIBA”

¿QUÉ SE SABE DE LA TEMPORADA 4 DEL ANIME DE “KIMETSU NO YAIBA”?

La temporada 4 de “Kimetsu no Yaiba” se estrena con un primer episodio de 1 hora. Se verá lo que ya se ha mostrado en el cine, con la “película” que une el final de la temporada 3 y los primeros eventos del Arco del Entrenamiento Hashira.

Se tendrá, de esta manera, la reunión de los Pilares para hablar sobre la pelea en la Villa de los Herreros, con la derrota de dos Lunas Superiores de Muzan, y qué significan las marcas que aparecieron en el rostro de Tokito.

También se conversará sobre la estrategia para frenar el más que obvio plan de Muzan de comerse a Nezuko para que, por fin, pueda caminar bajo el sol y convertirse así en el ser perfecto que tanto ha buscado hace tantos años.

Mientras que Tanjiro, Inosuke y Zenitsu inician sus entrenamientos con los Pilares, uno más riguroso que el otro, con diferentes tópicos, desde la fuerza hasta la elasticidad, lo que les dará mejores condiciones para el rigor de las próximas peleas.

El Arco del Entrenamiento Pilar es una etapa previa del manga de “Kimetsu no Yaiba” antes de la batalla contra el resto de las Lunas Superiores de Muzan Kibutsuji (Foto: Ufotable)

¿CÓMO VER “KIMETSU NO YAIBA”?

El anime de “Kimetsu no Yaiba” se encuentra disponible en las plataformas de streaming Crunchyroll y Netflix. Las tres temporadas están incluidas en dichos catálogos. Sin embargo, la temporada 4 solo se verá en la primera, hasta que haya un anuncio posterior por parte de Netflix.