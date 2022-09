El sexto episodio de la serie “House of the Dragon” se estrenó el pasado domingo 25 de septiembre. Este transcurrió 10 años después de su capítulo anterior y no solo nos presentó una nueva realidad en Westeros, sino también trajo consigo tres impactantes muertes.

En esta entrega de la precuela de “Game of Thrones” descubrimos que Laena Velaryon se convirtió en la segunda esposa de Daemon Targaryen. Harwin Strong, por otro lado, fue el padre biológico de los tres hijos de Rhaenyra. Sin embargo, el trágico destino de estos personajes ya estaba marcado en la historia.

A continuación, conoce cuál es la explicación de las muertes de Laenor Velaryon, Lyonel y Harwin Strong en la serie de HBO Max “House of the Dragon”.

¿CÓMO FALLECIÓ LAENA VELARYON?

Laena Velaryon estaba esperando el tercer hijo de su matrimonio con Daemon. Sin embargo, las dificultades del parto hicieron que su esposo tenga que elegir entre hacerle una cesárea en la que ella moriría o no intervenir en absoluto.

No obstante, es Laena la que toma la última decisión: obliga a su dragona Vhagar a asesinarla al grito de “Dracarys”. Pese a la inicial negativa de la criatura, al verla sufrir, finalmente acaba con ella.

En la obra “Fuego y sangre”, por el contrario, Laena sí logra dar a luz un niño que fallece tan solo una hora después de su nacimiento. Luego de esto, la hija mayor de Lord Corlys Velaryon padece de una fiebre muy grave que la mata al tercer día de la enfermedad.

La muerte de Lady Laena Velaryon en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿CÓMO FALLECIERON LYONEL Y HARWIN STRONG?

Harwin y Lyonel Strong, por su parte, fallecen víctimas de un incendio provocado en Harrenhal. Este fue planeado por Larys Strong, el propio hermano de Harwin e hijo de Lyonel.

La principal motivación de este personaje es su alianza con Alicent Hightower, quien estaba convencida de que Harwin era el verdadero padre de los hijos de Rhaenyra. Sin embargo, esta decisión también le da el poder de convertirse en Señor de Harrenhal, le otorga muchísima más influencia con la reina y le concede la posibilidad de seguir siendo un agente del caos en Westeros.

En la obra original, nunca quedó claro quién fue el responsable de aquel trágico final para Lyonel y su hijo. Si bien habían rumores de que fue Larys, también se apuntaba a Daemon, Viserys I, Lord Corlys Velaryon, e, incluso a la llamada “Maldición de Harrenhal”.

Larys Strong fue el responsable de la muerte de su padre y su hermano en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

LAS CONSECUENCIAS DE ESTAS MUERTES PARA LOS PRÓXIMOS SUCESOS DE LA SERIE

En el caso de la muerte de Laena, supone la oportunidad de Daemon de establecer una relación más sólida con Rhaenyra. De esta manera, ambos pueden liderar la lucha para que ella sea reina. Asimismo, Vhagar necesita un jinete y es muy probable que sea este el reclamo de Aemond Targaryen.

Por otro lado, la muerte de los Strong, implica que la Corona requiere a una nueva Mano del Rey. De esta manera, volvería a escena Otto Hightower, para alegría de Alicent. Además, con Larys Strong como Señor de Harrenhal, el apoyo que habría tenido Rhaenyra en esas tierras queda descartado.