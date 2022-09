Uno de los éxitos recientes de HBO Max es la serie “House of the Dragon”. La precuela de “Game of Thrones” se ha convertido en una de las producciones favoritas de los suscriptores del servicio de streaming, gracias a su interesante historia y el trabajo de sus actores.

Esta ficción se centra en los hechos presentados en el libro “Fuego y sangre” de George R. R. Martin. De esta manera, la Danza de los dragones tiene un papel crucial en la narrativa.

¿Quieres saber más al respecto? A continuación, conoce qué es la Danza de los Dragones de la serie de HBO Max “House of the Dragon”. Descubre, así, la explicación de la historia de la guerra civil de la Casa Targaryen.

LA DANZA DE LOS DRAGONES

Según la obra de George R. R. Martin, la Danza de los Dragones es una guerra civil que estalló entre diversas facciones de la Casa Targaryen. Esta enfrentó a los partidarios de Rhaenyra Targaryen (llamados “Negros”) y los de Aegon II Targaryen (llamados “Verdes”). Le debe su nombre a los dragones tan característicos de la dinastía.

Si bien la princesa Rhaenyra y Alicent Hightower eran muy cercanas, todo cambia cuando esta última se casa con Viserys I. Así, al creer que su hijo Aegon II debe ser el sucesor de su padre como rey, Alicent apoya su reclamo al trono cuando muere el monarca.

Su principal motivación es la ambición por su descendencia. Sin embargo, ella también considera que los hijos de Rhaenyra, quien era la heredera, son bastardos indignos de la Corona.

Este conflicto se desarrolló entre 129 y 131 d.C., condujo al final del reinado de los Targaryen en Westeros (Poniente) y poco después los dragones desaparecieron. También fue mencionado en la serie “Game of Thrones”, cuando Shireen Baratheon leía un libro al respecto durante la quinta temporada.

La Danza de los Dragones fue una guerra civil de los Targaryen (Foto: HBO)

LOS BANDOS DE LA DANZA DE LOS DRAGONES

Los dos bandos de esta guerra se diferenciaban en dos colores: el negro y el verde. Los primeros defendieron los intereses de la princesa Rhaenyra y los de sus hijos. Los segundos, por otro lado, apoyaban el reclamo de Alicent Hightower y su descendencia.

Estos colores fueron definidos durante las celebraciones por el quinto aniversario del matrimonio del rey Viserys. Allí, Alicent usó un vestido verde. Mientras la princesa Rhaenyra llevaba uno negro y rojo. Desde entonces, fueron un símbolo para sus seguidores.

La facción de los negros incluye a:

La princesa Rhaenyra Targaryen

El príncipe Daemon Targaryen

Corlys Velaryon

Rhaenys Targaryen

Los hijos de Rhaenyra de su primer matrimonio: Jacaerys, Lucerys y Joffrey Velaryon

Los hijos de su matrimonio con Daemon: Aegon III y Viserys II

Debido a que tomaron posesión de Dragonstone (Rocadragón), tuvieron más dragones que sus oponentes.

La facción de los verdes incluye a:

La reina Alicent Hightower

Ser Otto Hightower

Los hijos de Alicent: Aegon II, Aemond, Halaena y Daeron

Ser Criston Cole

Además, contaban con el apoyo de muchas de las casas más ricas y poderosas de Westeros.

Alicent Hightower con un vestido verde en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

LAS PRINCIPALES MUERTES EN LA DANZA DE LOS DRAGONES

Tras años de batallas, esta guerra hizo que gran parte de los dragones pierdan la vida. Corrieron la misma suerte el príncipe Daemon, Lady Rhaenys, la reina Helaena y sus hijos, Aemond, Daeron y los tres hijos de Rhaenyra de su primer matrimonio, entre otros.

Rhaenyra Targaryen tiene un triste final que también fue descrito en un episodio de “Game of Thrones”, titulado “And Now His Watch Is Ended”. En este, Joffrey Baratheon le muestra a Margaery Tyrell la tumba de quien había sido la heredera del Trono de Hierro y cuenta cómo fue su destino.

“Fue asesinada por su hermano, o más bien por su dragón. Se la comió mientras su hijo miraba. Lo que queda de ella está enterrado en las criptas de allí abajo”, expresa. El hermano al que se refiere es Aegon II Targaryen y su dragón, Sunfyre.

Tras estos sucesos, Aegon II no detiene el avance de sus refuerzos del Norte, pese a los consejos de sus asesores. Entonces, ellos deciden envenenarlo. De esta manera, el hijo de Daemon y su tercera esposa se convierte en el líder indiscutible de Westeros.

Rhaenyra Targaryen tiene una muerte terrible en la Danza de los dragones (Foto: HBO)

EL GOBERNANTE TRAS LA DANZA DE LOS DRAGONES

Con solo diez años, Aegon III se convierte en rey. Sin embargo, está gravemente traumatizado por la guerra, la pérdida de su familia y ser el testigo que vio a su madre ser quemada y devorada por un dragón.

Él gobierna durante 26 años, hasta que muere de tisis a los 36 años. Alicent, por su parte, pasa los últimos años de su vida confinada en sus aposentos y plagada de dolor, pues todos sus hijos murieron. Sin dudas, un paisaje desolador para los sobrevivientes de la guerra.