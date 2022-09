House of the Dragon (La casa del Dragón), precuela de Game of Thrones (Juego de Tronos), ya está disponible en HBO Max. Hasta el momento solamente hay 5 capítulos de los 10 que va a tener la producción de la plataforma de streaming.

Debido a que la trama se ubica 200 años antes de la famosa serie que finalizó en el 2019, muchos de los actores son rostros nuevos para los fanáticos de la popular historia que mezcla reinos, dragones y más.

En ese contexto, a continuación, te contamos en qué películas, documentales o series han aparecido algunos de los actores de House of the Dragon para que te animes a conocer más sobre el trabajo de ellos.





Paddy Considine

En House of the Dragon, el actor interpreta al Rey Viserys Targaryen, producción que se une a la larga lista de trabajos en los que ha participado. A continuación, te contamos sobre otras series y películas, y la plataforma de streaming para verla.

Macbeth (HBO Max)

Arma fatal (Alquilar Claro Video /Apple Tv)

Lobo (Para alquilar Movistar Plus/Claro Video /Apple Tv)

Cinderella Man (Star+)

Bienvenidos al fin del mundo (Apple Tv para alquilar)

El ultimátum de Bourne (Star Plus)

El tercer día (HBO Max)

Ya te extraño (HBO Max)

El niño 44 (Apple Tv para alquilar)





Matt Smith

En la producción de HBO Max interpreta a Daemon Targaryen (nieto del rey Jaehaerys el Conciliador y hermano del rey Viserys I). El actor también ha trabajado en otras producciones que vas a poder conocer.

Morbius (HBO Max).

Última noche en el Soho (HBO Max)

Palm Springs (Star +)

Esencia de mujer (Prime video)

Spider-Man (versión 2002) (Netflix/Disney Plus/Paramount /HBO Max)





Rhys Ifans

En House of the Dragon es Otto Hightower (padre de la segunda esposa del rey Viserys I, la reina Alicent Hightower), pero también ha participado en otras series y películas que puedes ver en las plataformas de streaming.

Spider-Man: sin camino a casa (HBO Max)

Notting Hill (Netflix/Star Plus)

The King’s Man: La primera misión (Star +)

Harry Potter y las Reliquias de la Muerte (HBO Max)

Madame Bovary (Claro video)





Milly Alcock

En la serie es la versión joven de Rhaenyra Targaryen (la hija mayor del rey Viserys con su primera esposa la reina Aemma Arryn). La actriz cuenta con una gran variedad de trabajos que puedes ver en HBO Max, Netflix y otras plataformas.

Upright (Claro video)





Emily Carey

La actriz es la versión joven de Alicent Hightower (hija de Otto Hightower y la segunda esposa del rey Viserys I Targaryen). Algunos de sus trabajos puedes encontrar en las plataformas de streaming.

Tomb Raider (Prime video)

Wonder woman (HBO Max)





Steve Toussaint

Interpreta al Lord Corlys Velaryon en la La Casa del Dragón, precuela de Juego de Tronos, que se transmite por HBO Max. Asimismo ha aparecido en otras producciones que te mencionamos a continuación.

Prince of Persia: Las arenas del tiempo (Disney plus)

Tutankamón (Vix)





Emma D’Arcy

Interpreta a la versión adulta de Rhaenyra Targaryen (hija mayor del rey Viserys con su primera esposa la reina Aemma Arryn). La actriz ha trabajado en otras producciones que actualmente puedes ver en las plataformas de streaming.

Truth Seekers (Prime video)

Primavera en Beechwood (Mothering Sunday) (Para alquilar en Movistar, Claro video y Apple Tv)

Wanderlust (Netflix)





TE PUEDE INTERESAR