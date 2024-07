En “House of the Dragon” los dragones son cruciales, a diferencia de “Game of Thrones”. Tras la batalla en Rook’s Rest, quedó claro que el bando con más dragones tiene la ventaja. En el episodio 6, Rhaenyra comenzó a buscar nuevos jinetes. Aunque el intento con Sir Steffon Darklyn fue un fracaso, han surgido nuevos dragones, incluyendo a Robaovejas. Aquí te cuento todo sobre él.

En el capítulo estrenado el domingo 21 de julio en HBO Max, la princesa Rhaena Targaryen se topó con lo que parece ser el lecho de un dragón cerca del Nido de Águilas mientras daba un paseo con Joffrey Velaryon.

Al confrontar a Lady Jeyne Arryn, se revela que se trata de un dragón salvaje que migró en busca de comida. Dado que en el lugar había restos de ovejas, ya sé de cuál de todos se trata: el temido Robaovejas.

LO QUE DEBES SABER SOBRE DRAGÓN ROBAOVEJAS

Ilustración de Robaoveja junto a Nettles, según la descripción de "Fuego y Sangre" (Foto: Jota Saraiva)

En “Fuego y Sangre”, el libro que inspira la serie, Robaovejas también era un dragón salvaje que nunca había sido montado y era particularmente agresivo cuando lo provocaban. Era de color “lodo o marrón” y recibió su nombre por robar las ovejas de los pastores para alimentarse. Sin embargo, no hería a los humanos.

Al momento de la Danza de Dragones, ya tenía más de 50 años de antigüedad, lo que lo hacía incluso más antiguo que Syrax y Dreamfyre, pero no más que Vermithor.

Sin embargo, no vivía en el Nido de Águila ni en ninguna localidad dentro del valle. Esta bestia residía junto al resto de dragones en el Montedragón en Rocadragón y cazaba cerca a Marcaderiva.

EL GRAN CAMBIO EN LA HISTORIA DE ROBAOVEJAS

La aparición de Robaovejas en el Nido de Águilas y el hecho que Rhaena Targaryen haya sido quien lo encontró, confirma que la serie ha realizado uno de los cambios más drásticos de la historia de los libros.

Si bien hay situaciones en “Fuego y Sangre” que no son seguras, pues está narrado en base a varias versiones y muchos son rumores, lo que es indiscutible es la presencia de Nettles (Ortiga, en español) en el bando de los Negros y su arco narrativo con Daemon Targaryen.

El episodio 6 de la temporada 2 aclaró lo que teníamos antes la ausencia de Nettles, mientras que el resto de jinetes eran presentados: su historia será fusionada con la de Rhaena, la hija menor de Daemon, que, en el libro, crea una conexión con un dragón que nace de un nuevo huevo, por lo que es pequeño.

Definitivamente, creo que la ausencia de Nettles hará que las piezas del rompecabezas (sobre todo en cuanto al desarrollo de Daemon) tengan que reacomodarse, pero tengo confianza en que Ryan Condal sabe lo que hace (y con el consejo de George R.R. Martin como productor).