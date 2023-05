Después del éxito de la primera entrega de “House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español), los fanáticos de las historias de “Game of Thrones” esperan la continuación. La temporada 2 traerá consigo el inicio de la guerra conocida como la Danza de Dragones y nuevos personajes como Alys Rivers, que jugarán roles importantes.

En el último episodio de la serie de HBO Max, que se estrenó el 23 de octubre de 2022, Rhaenyra se preguntaba si valía la pena emprender un conflicto tan divisorio para el reino, solo por su derecho al Trono de Hierro.

Sus dudas fueron despejadas cuando Aemond Targaryen, su medio hermano, asesinó a su hijo Lucerys Velaryon. De esta forma, se da inicio de la Danza de Dragones, la cual, hasta ese momento, se había basado en meras estrategias y negociaciones.

Por ello, en la próxima temporada, que no se espera que llegue antes del 2024 (e incluso un poco más debido a la huelga de guionistas), veremos intensas batallas sobre tierra y en el aire.

Asimismo, HBO confirmó el casting de cuatro nuevos actores para personajes que aparecerán. Una de ellas fue Gayle Rankin, quien dará vida a Alys Rivers.

LO QUE DEBES SABER SOBRE ALYS RIVERS

Alys Rivers es un personaje del libro “Fuego y Sangre” que aparecerá en la temporada 2 de “House of the Dragon”. Se dice que es una hija bastarda de la Casa Strong, la familia que controla el castillo de Harrenhal y el territorio aledaño dentro de la zona conocida como Riverlands, por lo que lleva ese apellido.

Alys Rivers tenía el cabello oscuro que caracterizaba a los Strong (Foto: Hylora)

Algunas versiones aseguran que incluso sería la hija del propio Lyonel Strong, quien sirvió como Mano del Rey durante el gobierno de Viserys I.

Se decía que Alys Rivers era una bruja, pues se veía mucho más joven que su verdadera edad, la cual era desconocida, pero ha estado en Harrenhal durante varias décadas. Además, se dice que tenía visiones similares a las de las sacerdotisas rojas de R’hllor. Se estima que, como mínimo, tenía 40 años cuando inició la Danza de Dragones.

DATOS PERSONALES DE ALYS RIVERS

Nombre: Alys Rivers.

Alys Rivers. Alias: Reina bruja.

Reina bruja. Fecha de nacimiento: Antes del 89 DC.

Antes del 89 DC. Filiación: Casa Strong

Casa Strong Madre: Desconocida

Desconocida Padre: Desconocido (Lyonel Strong, según rumores)

Desconocido (Lyonel Strong, según rumores) Facción: Los Verdes

LA IMPORTANCIA DE ALYS RIVERS EN LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”

ALERTA DE SPOILERS. Alys Rivers será el interés amoroso de Aemond Targaryen. Dado que la doncella vivía en Harrenhal, una tierra en disputa durante la Danza de Dragones, hubo un momento en que el castillo estuvo bajo el poder del hijo de Alicent Hightower.

Aemond ordenó que ejecutaran a todos los miembros de la Casa Strong, pues pensaba que Larys era un traidor, pero Alys se salvó tras conquistar su corazón, aunque algunos dicen que lo embrujó.

Desde ese momento, ambos se volvieron inseparables y ella fue la razón por la que Aemond se mantuvo vivo por tanto tiempo. Se dice que, gracias a sus visiones, evitó que se toparan con Daemon Targaryen, quien había estado buscando a su sobrino incesantemente.