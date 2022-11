El pasado domingo 23 de octubre llegó a su fin la primera temporada de “House of the Dragon” (”La casa del dragón”), la precuela de “Game of Thrones” (”Juego de Tronos”) inspirada en la obra “Fuego y Sangre” (”Fire and blood”) de George R. R. Martin.

Así, su impactante final nos dejó con algunos momentos cruciales, como el impresionante parto de Visenya Targaryen, la nueva relación entre Daemon y Rhaenyra Targaryen, la presentación del dragón Vermithor y la dolorosa muerte de Lucerys Velaryon.

De esta manera, también quedaron diversas interrogantes sin resolver. Por eso, a continuación, conoce las 10 preguntas más importantes que debe responder la temporada 2 de la serie de HBO Max “House of the Dragon”.

10 INTERROGANTES QUE DEBE RESPONDER LA SEGUNDA TEMPORADA DE “HOUSE OF THE DRAGON”

1. ¿Aemond fingirá que mató a Lucerys a propósito?

Luego de la trágica muerte de Lucerys Velaryon, no sabemos cuál será la reacción de Aemond al enfrentar esta verdad con su familia. Ahora deberá decidir si admitirá que fue su dragona Vhagar la que acabó con Arrax y su jinete, o, por el contrario, querrá ocultar que perdió el control del ser fantástico.

Lo cierto es que asumirá las consecuencias de esta situación y es posible que estas se revelen durante los primeros capítulos de la temporada.

La reacción de Aemond Targaryen frente a la inesperada muerte de Lucerys Targaryen (Foto: HBO)

2 ¿Quiénes serán los aliados de Rhaenyra Targaryen?

Tras la lamentable noticia del fallecimiento de Lucerys, vimos a una Rhaenyra Targaryen muy afectada y mirando muy enojada a la cámara. En ese sentido, significa que tiene planeado iniciar oficialmente con la Danza de los Dragones.

¿Cuál será su primer paso? Pues es probable que concentrarse en sus aliados de Westeros. Así, conoceremos si las Casas Baratheon, Arryn y Stark le dan su apoyo en el conflicto.

3. ¿Quién será el jinete de Vermithor?

En el décimo capítulo de “House of the Dragon”, descubrimos que Daemon despertó al dragón Vermithor (también conocido como Furia de Bronce). Considerando que este ha estado sin jinete desde la muerte del rey Jaehaerys I Targaryen, será interesante conocer quién lo montará para sumarlo al bando de los Negros.

Vale precisar que el programa ha dejado claro que Rhaena Targaryen no ha reclamado aún a ningún dragón, por lo que es posible que sea una opción. Además, recordemos que Bruma (Seasmoke) de Laenor Velaryon, Silverwing de Alyssane Targaryen y otros dragones salvajes aún están en libertad.

Vermithor ruge luego de que Daemon Targaryen se acercara cantando una canción en Alto Valyrio "House of the Dragon" (Foto: HBO)

4. ¿Alicent Hightower y Rhaenyra Targaryen se reconciliarán?

Después de tener una relación íntima en su adolescencia, Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower se alejaron tras el matrimonio de esta última con Viserys I Targaryen.

Ahora, la madre de Aegon II Targaryen ha puesto a su hijo mayor en el trono y, pese a su intento de acercarse a su antigua amiga en el final de temporada, lo cierto es que la traición de los Verdes ha puesto en un difícil escenario la reconciliación entre ambas.

5. ¿Qué sucederá entre Rhaenyra y Daemon?

Luego de la polémica escena en la que Daemon Targaryen ahorca a Rhaenyra, es posible que su relación haya sufrido un quiebre. Pese a que se los muestra cercanos cuando se revela la pérdida de Lucerys, no sabemos qué es lo que nos depara para ellos en los siguientes episodios.

Una elección inteligente sería permanecer juntos durante la guerra como símbolo de unidad, pese a sus problemas. Esto, teniendo en cuenta que ha quedado evidenciado el rostro del hermano de Viserys I frente a la falta de acción bélica de su esposa.

Rhaenyra Targaryen es ahorcada por Daemon en el final de la primera temporada de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

6. ¿Laenor Velaryon volverá a aparecer en la serie?

Durante la primera temporada, Ser Laenor Velaryon fue parte de un plan de Rhaenyra y Daemon, en el que fingió su muerte y huyó hacia Essos en compañía de su amante, Qarl Correy.

De esta manera, pudo vivir una vida lejos de responsabilidades. No obstante, con la guerra que se avecina, ¿verá la oportunidad perfecta para regresar y ayudar a su familia?

7. ¿Cómo será el reinado de Aegon II Targaryen?

Aegon II Targaryen se ha caracterizado por evidenciar sus pésimas condiciones para ser rey a lo largo de la primera entrega de la serie. Entonces, ahora lo veremos como el líder de Westeros (Poniente).

En ese sentido, conoceremos cuál será su posición como gobernante, las duras decisiones que deberá tomar contra el reclamo de Rhaenyra y, finalmente, cuál será el daño que causará en el pueblo durante su mandato.

Aegon II Targaryen es coronado como el rey de los Siete Reinos al final del episodio 9 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

8. ¿Mysaria está viva?

Mysaria fue uno de los personajes más misteriosos de la producción. Si bien se dejó entrever que habría muerto en el noveno capítulo de la serie, tras el incendio provocado por Larys Strong, nunca se confirmó el fallecimiento de la llamada “Gusano Blanco”.

Cabe la posibilidad de que fuera advertida del ataque y haya podido escapar. De esta forma, tendría un papel muy importante en la Danza de los Dragones, tal como adelanta la obra original.

9. ¿Cuál es el beneficio que busca obtener Larys Strong?

Lord Larys Strong es considerado uno de los grandes villanos del programa. Después de matar a su padre y a su hermano, en beneficio de los intereses de Alicent Hightower, también se mostró su extraña relación fetichista con la reina a cambio de revelar información.

Hasta el momento, no sabemos cuál es el último fin que busca este personajes. Es probable que obtengamos respuestas sobre este deseo de poder en el futuro.

10. ¿Veremos Winterfell en la segunda temporada de “House of the Dragon”?

Uno de los lugares más queridos por muchos fans de “Game of Thrones” es Winterfell (Invernalia). Así, ya escuchamos hablar en la serie sobre los antepasados del recordado Ned Stark.

Por ello, es posible que veamos esta importante locación en la segunda temporada. ¿Qué Targaryen acudirá al norte? Lo sabremos próximamente.

El padre de Cregan Stark, Rickon Stark, apareció en el episodio 1 de "House of the Dragon" cuando juró lealtad a Rhaenyra Targaryen (Foto: HBO)

ASÍ PUEDES VER “HOUSE OF THE DRAGON”

Si es que todavía no has visto la temporada 1 de “House of the Dragon” o quieres volver disfrutar de los episodios completos en alta definición, tan solo necesitas una suscripción a HBO Max. Aquí te dejamos el enlace.

A continuación, observa el tráiler de la primera entrega de “La casa del dragón”.