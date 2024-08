La esperada final de la temporada 2 de “House Of The Dragon” (“La casa del dragón” en español) está a la vuelta de la esquina y promete ser impresionante. No solo se resolverán varios arcos argumentales desarrollados desde el primer episodio, sino que también se presentarán nuevas figuras, como los Lobos de Invierno (Winter Wolves), que harán su aparición en el episodio 8. Si tienes curiosidad por conocer más sobre estos aguerridos guerreros del norte, aquí te lo contamos.

Desde el primer episodio, Cregan Stark había prometido que los soldados del Norte llegarían para apoyar a los Negros, y finalmente, harán su aparición en el episodio final de la temporada 2.

En el tráiler, se les puede ver cruzando los Gemelos de los Frey, probablemente para encontrarse con el ejército que Daemon ha reunido en los Ríos. Esta escena emocionante sugiere que los eventos culminantes de la temporada serán aún más intensos y épicos. Lo descubriremos este domingo 4 de agosto, cuando los Lobos de Invierno finalmente entren en acción, listos para dejar su marca en la historia de “House of the Dragon”.

Los Lobos de Invierno cruzando Los Gemelos de los Frey para unirse al ejército de los Negros (Foto: HBO)

LO QUE DEBES SABER SOBRE LOS LOBOS DE INVIERNO

En el universo de “Fuego y Sangre” de George R. R. Martin, estos intrépidos veteranos norteños bajo el mando de Lord Roderick Dustin son mucho más que un simple ejército: son leyendas vivientes.

Imagina un grupo de guerreros mayores, con cotas de malla viejas y pieles andrajosas, montando robustos caballos norteños que resuenan con cada paso sobre la nieve. Cada uno de ellos empuña hachas, mazas y espadas de hierro con la destreza que solo los años de experiencia pueden otorgar. Estos hombres no son solo soldados; son verdaderos supervivientes de incontables batallas, curtidos por el implacable invierno del Norte.

A pesar de su edad avanzada, los Lobos de Invierno siguen siendo intrépidos y temerarios, listos para lanzarse a la batalla con la misma ferocidad que los jóvenes guerreros. Su lealtad y valentía los llevaron a unirse a los Negros en la brutal lucha contra los Verdes durante la Danza de los Dragones.

LA COSTUMBRE EN EL NORTE QUE EXPLICA SU APARICIÓN

¿Por qué todos los Lobos de Invierno son mayores? La respuesta está arraigada en una tradición norteña tan antigua como las propias montañas de Invernalia. En el gélido Norte, donde los inviernos son largos y crueles, los hombres mayores tomaban la noble decisión de abandonar sus hogares al llegar el invierno. Este sacrificio aseguraba que hubiera suficientes provisiones para sus parientes más jóvenes y fuertes.

Así, los Lobos de Invierno marchaban hacia la batalla no solo en busca de gloria y aventura, sino también como una forma de asegurar el bienestar de sus familias.

“Ha llegado el invierno. Es hora de irnos. No hay mejor modo de morir que espada en mano”, dice uno de ellos en “Fuego y Sangre”.

Estos veteranos, con su experiencia y sabiduría, veían en la guerra una oportunidad de dar un último y honorable servicio. En lugar de perecer lentamente en la fría soledad, preferían enfrentar su destino con valentía y ferocidad, llevándose consigo historias de heroísmo y dejando un legado de honor para las generaciones futuras.