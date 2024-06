El primer episodio de la segunda temporada de “House of the Dragon” se estrenó el 16 de junio de 2024. ¿Ya lo viste? ¿También los créditos de apertura o los saltaste? Si eres un verdadero fanático de “Game of Thrones” y su precuela sabes que los opening pueden esconder algunos guiños sobre el episodio o la temporada en curso. Entonces, ¿Notaste que la secuencia de la secuencia de créditos inicial de la segunda entrega de la ficción de fantasía creada por Ryan Condal y George R. R. Martin es diferente a la primera? ¿Por qué la cambiaron?

El opening de la primera temporada de la serie de Max basada en la novela de Martin “Fuego y sangre” mostraba un hilo de sangre corriendo a través de un rompecabezas similar a un laberinto. Mientras que en los nuevos episodios, el hilo rojo de sangre recorre un tapiz medieval con distintas escenas del drama. ¿Qué significan?

LA RAZÓN POR LA QUE LA TEMPORADA 2 CAMBIÓ EL OPENING DE “HOUSE OF THE DRAGON”

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Ryan Condal señaló que la historia que inspiró los créditos de la primera entrega seguían el linaje del clan Targaryen y eso “había llegado a su fin porque ahora la ascendencia Targaryen está establecida. No teníamos mucho adónde ir”, explicó.

Por lo tanto, en la segunda temporada de “House of the Dragon”, “decidimos hacer un cambio radical”, aseguró. “Ahora que la página ha pasado y estamos en guerra, esta es una historia viva, y queremos representar esa historia de una manera visual y brindarles a los fanáticos cosas nuevas para desarmar y sumergirse en ellas”.

Además, mencionó que el tapiz medieval no solo sirvió como arte sino también como documento histórico: “Nos ofrece muchos lugares adonde ir. La historia obviamente comienza con Valyria... y ves cómo nos hemos movido desde la época de Aegon el Conquistador y hemos pasado por todos los reyes, y ahora contamos la historia a medida que la vemos desarrollarse y también verla literalmente unida en este tapiz”.

Entonces, ¿el opening de la temporada 2 de “House of the Dragon” se modificará con cada nuevo episodio? En conversación con el medio antes mencionado, el showrunner insinuó que se incluirán nuevos momentos de la serie a medida que avance la historia.

En la temporada 2 de "House of the Dragon", Alicent Hightower y Criston Cole mantienen una relación secreta (Foto: HBO)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

La temporada 2 de “House of the Dragon” se estrenó el 16 de junio de 2024 en Max (antes conocido como HBO Max). Cada domingo se lanza un nuevo episodio hasta el 4 de agosto. Por lo tanto, para ver la nueva entrega solo se necesita una suscripción activa a dicha plataforma de streaming.