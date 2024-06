La segunda temporada de “House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español) no se ha reservado nada, y el episodio 2 comenzó inmediatamente después del asesinato de Jaehaerys en la Fortaleza Roja. Mientras Aegon ansiaba venganza y Otto Hightower intentaba aprovechar la situación para desprestigiar a Rhaenyra Targaryen, Aemond descubrió la verdad en una escena sutil pero reveladora.

El domingo 23 de junio se estrenó el capítulo titulado “Rhaenyra la Cruel”, donde el personaje interpretado por Ewan Mitchell regresa a su habitación luego de la tragedia. Su primera señal de alarma fue ver como una de las paredes ahora era una entrada a un pasaje secreto, pues Sangre y Queso originalmente habían entrado a dicho cuarto.

La segunda fue cuando el mapa en el que había estado planeando su estrategia de ataque junto a Criston Cole ya no tenía las monedas que habían utilizado como marca. Al agacharse, solo encontró una en el suelo. ¿Qué significa esto? A continuación, te lo explico.

Ser Criston Cole y Aemond Targaryen en el episodio 1 de la temporada 2 de "House of the Dragon", donde conversan sobre su plan de ataque (Foto: HBO)

LA MONEDA QUE ENCONTRÓ AEMOND EN SU CUARTO

Para cualquier otra persona o sirviente, esta moneda podría parecer insignificante, pero para Aemond, es una clara señal de que él era el verdadero objetivo del ataque.

Como espectadores, fuimos testigos de la entrada de Sangre y Queso en su cuarto, buscándolo a él. Al no encontrarlo, asesinaron a su sobrino, Jaehaerys. Aemond dedujo que fueron ellos quienes tomaron las monedas de la mesa y entraron por los túneles de Maegor.

Para entender mejor este contexto, debemos recordar que en el episodio 1, Ser Criston Cole y Aemond utilizaron un puñado de brillantes monedas de oro para trazar subrepticiamente sus planes de guerra contra los Negros, liderados por Rhaenyra Targaryen. Colocaron estas monedas estratégicamente para ganar apoyo para Aegon sobre Rhaenyra.

El descubrimiento de la única moneda de oro debajo de la mesa y la ausencia de las demás en el mapa confirman las sospechas de Aemond: los asesinos del castillo habían estado en su habitación, probablemente buscando venganza por la muerte del príncipe Lucerys Velaryon.

Más adelante, en una escena llena de tensión, Aemond visita un burdel y confirma su corazonada al hablar con una mujer que intenta consolarlo.

“Daemon los envió a matarme; yo estaba fuera”, dice Aemond, explicando cómo logró evadir su propio asesinato.

LA PERSONALIDAD DE AEMOND

Además del hallazgo de la moneda, la conversación que Aemond tiene con una prostituta nos revela mucho sobre su carácter y sus complejidades internas. Aunque están en bandos contrarios y son enemigos, Aemond demuestra un respeto y una admiración sorprendentes por Daemon.

“La verdad es que estoy orgulloso de que me considere un enemigo y que quiera asesinarme en mi cama. Me tiene miedo”, confiesa Aemond, mostrando un inesperado orgullo al ser visto como una amenaza significativa por su adversario.