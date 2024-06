A pesar de que el universo de George R.R. Martin está repleto de elementos fantásticos como dragones, Caminantes Blancos y brujas, lo que realmente cautiva en “Game of Thrones” son los juegos de poder, que son sumamente realistas. Esto tiene sentido, ya que el escritor estadounidense es un apasionado de la historia y ha tomado inspiración de eventos y personajes reales para crear sus novelas. Rhaenyra Targaryen, la protagonista de “House of the Dragon”, no es una excepción a esta regla.

Por ejemplo, para la serie de novelas conocida como “A Song of Ice and Fire” (Canción de Hielo y Fuego). Uno de los eventos históricos más influyentes en la creación de esta saga fue la Guerra de las Rosas, un conflicto dinástico que tuvo lugar en Inglaterra durante el siglo XV.

Mientras tanto, en la serie de HBO Max, el personaje interpretado por Emma D’Arcy debe luchar por su derecho al trono. Pese a haber sido nombrada como la heredera por su padre, Viserys I Targaryen, su medio hermano se coronó asegurando que, al ser el primer hijo hombre, él debía ser rey.

Para algunos conocedores de la historia mundial, esto les puede resultar familiar, pues Rhaenyra Targaryen, a quien presentó en el libro “Fuego y Sangre” está inspirada en Matilde de Inglaterra, durante la Anarquía del siglo XII.

“Me inspiro en la historia, luego tomo elementos de la historia y lo subo a 11. Juegos de Tronos, como mucha gente ha observado, se basa muy libremente en la Guerra de las Rosas. [’La Casa del Dragón’] se basa en un periodo anterior de la historia llamado la Anarquía. No creo que Westeros sea particularmente más antimujer o más misógino que la vida real y lo que llamamos historia”, explicó Martin durante un panel en el San Diego Comic-Con.

COMPARACIÓN ENTRE LA HISTORIA DE MATILDE DE INGLATERRA Y RHAENYRA TARGARYEN

La historia de Matilde de Inglaterra y Rhaenyra Targaryen, un personaje ficticio de la serie “House of the Dragon” de George R.R. Martin, presenta varias similitudes notables en cuanto a sus luchas por el poder y los desafíos que enfrentaron en sociedades dominadas por hombres.

Derecho al Trono

En "House of the Dragon", Aegon II Targaryen usurpó el trono de su media hermana, Rhaenyra (Foto: HBO)

Matilde fue nombrada heredera por su padre, el rey Enrique I, pero su primo Esteban de Blois usurpó el trono a su muerte. Esto desató un conflicto prolongado conocido como “La Anarquía”, durante el cual Matilde luchó ferozmente para reclamar su derecho. En el caso de Rhaenyra fue el que le robó la corona.

Desafíos de Género

Matilde enfrentó un considerable prejuicio y oposición debido a su género. En una época en la que el liderazgo femenino era visto con desdén, su capacidad para gobernar fue constantemente cuestionada, lo que complicó sus esfuerzos por reclamar el trono. Rhaenyra también enfrentó el desafío de ser una mujer en una posición de poder en una sociedad patriarcal. Su legitimidad como reina fue cuestionada principalmente por su género, a pesar de ser la heredera designada.

Guerra Civil y Conflicto Familiar

La lucha por el trono desencadenó una guerra civil en Inglaterra. A pesar de varios éxitos militares y políticos, nunca logró consolidar su poder de manera definitiva y fue constantemente desafiada por Esteban y sus partidarios. En la “Danza de los Dragones” fue una guerra civil devastadora entre los partidarios de Rhaenyra y los de su medio hermano Aegon II. Este conflicto no solo dividió a la familia Targaryen, sino que también causó una gran destrucción en los Siete Reinos.