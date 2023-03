Indiana Jones y el templo de la perdición (Indiana Jones and the Temple of Doom) es la segunda cinta de la saga Indiana Jones, aunque la película es considerada una precuela. El largometraje se estrenó 1984 fue dirigido por Steven Spielberg.

La película trata sobre Indiana Jones (Harrison Ford) llegando al norte de India por un error de ruta, aunque la equivocación favorecerá a los habitantes porque ellos necesitan su ayuda para recuperar una piedra mágica que fue robada.

Mientras realiza con su misión, Henry Walton Jones Jr. se encuentra con una secta llamada Los estranguladores que realice la esclavitud infantil, la magia negra y también sacrifican humanos en honor a una diosa.

La entrega también cuenta con la participación de Ke Huy Quan o Jonathan Ke Quan. A continuación, te contamos el streaming que tiene en su catálogo al largometraje.





¿En qué streaming puedes ver “Indiana Jones y el templo maldito”?

Actualmente la película se encuentra disponible en la aplicación de Movistar, aunque también puedes verla a través del servicio de alquiler de Claro Video, Apple Tv y Google play.





¿Cuánto dura “Indiana Jones y el templo maldito”

La cinta que es dirigida por Steven Spielberg y producida por Kathleen Kennedy, George Lucas, Frank Marshall y Robert Watts tiene una duración de 1 hora y 58 minutos.





¿De qué trata “Indiana Jones y el templo maldito”?

El arqueólogo Indiana Jones se encuentra en problemas por culpa de una joya que debe recuperar y que para hacerlo tiene que enfrentarse a unos delincuentes que también desean obtenerla.





Reparto de “Indiana Jones y el templo maldito”





Harrison Ford (Indiana Jones)

Kate Capshaw (Wilhelmina “Willie”)

Amrish Puri (Mola Ram)

Jonathan Ke Quan (Tapón/Taponcito rapaz)

Roshan Seth (Chattar Lal)

Philip Stone (capitán Philip Blumburtt)

Roy Chiao (Lao Che)

David Yip (Wu Han)

Raj Singh (Zalim Singh)

D. R. Nanayakkara (el Chamán)

Pat Roach (salvaje supervisor de Los Estranguladores)





Tráiler de “Indiana Jones y el templo maldito”









¿En qué premios estuvo nominado “Indiana Jones y el templo maldito”?

Dennis Muren y el departamento de efectos visuales de Industrial Light & Magic ganaron el Óscar a los mejores efectos visuales en la edición 1984 de la gala. La música estuvo nominada en la categoría de mejor banda sonora.

La cinta también fue nominada en la categoría de efectos visuales en los BAFTA, importante evento que reconoce a las mejores películas.





¿En qué orden debes ver las películas de “Indiana Jones”?





Indiana Jones y el Templo Maldito (1984)

Indiana Jones en Busca del Arca Perdida (1981)

Indiana Jones y la Última Cruzada (1989)

Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal (2008)

Indiana Jones y el Dial del Destino (2023)





¿En qué streaming puedes las otras películas de “Indiana Jones”?





Indiana Jones en busca del arca perdida está en Google Play, Apple Tv y Claro Video.

Indiana Jones y el templo maldito se encuentra en Google Play, Apple Tv y Claro Video.

Indiana Jones y la última cruzada está disponible en Google Play, Claro Video

Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal se encuentra en Google Play, Claro Video y Apple Tv.





TE PUEDE INTERESAR