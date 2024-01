Tal y como se esperaba, uno de los títulos que estuvo presente durante el desarrollo del Developer_Direct de Xbox fue el nuevo videojuego de Indiana Jones, un título en el que tomaremos el control del reconocido personaje para vivir una gran aventura en África.

Así es, el título de la desarrolladora MachineGames se dejó ver durante el evento y nos ha dejado ver un primer vistazo a lo que será este título, uno en el que el diseño del personaje estará basado en Harrison Ford, y que se desarrollará en tercera persona con escenas cinemáticas las cuales nos permitirán ver el modelo del personaje.

Pero eso no es todo, ya que podremos hacer uso de diversos tipos de armas, herramientas, nuestro puños y nuestro icónico látigo, con el que además de usarlo contra nuestros enemigos, también nos servirá para distraer rivales, como medio de acceso a nuevos niveles y más.

Detalles aparte, Indiana Jones and the Great Circle, nombre de este nuevo videojuego, nos ubicará entre Rider of the Last Ark, la primera película, y The Last Crusade, la tercera cinta. Y podremos ver a personajes clásicos de la franquicia, como también a otros nuevos.

Aún no se ha revelado una fecha de lanzamiento de este nuevo título, aunque si el hecho de que llegará en algún momento de este año para Xbox Series X|S, PC y día uno en Game Pass.

Nuevo tráiler de Indiana Jones and the Great Circle