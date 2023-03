El 2022 fue el año en el que Jenna Ortega brilló. La actriz demostró todo su talento en la serie “Wednesday” de Netflix y en películas de terror como “Scream”, “Studio 666″ y “X” de Ti West. No obstante, pocos saben que también se volvió una “experta” en corregir libretos.

Por lo menos, eso es lo que ocurrió cuando interpretaba a Merlina Addams en el exitoso show dirigido por Tim Burton. Pues, sin previa autorización, se tomó algunas licencias creativas al darle vida a la figura central del espectáculo.

¿Quieres saber más al respecto? A continuación, descubre por qué Jenna Ortega cambió los guiones de la serie de Netflix “Wednesday”.

¿POR QUÉ JENNA ORTEGA MODIFICÓ LOS GUIONES DE LA SERIE “WEDNESDAY”?

El pasado 6 de marzo, Jenna Ortega fue la invitada especial del podcast “Armchair Expert” e hizo una inesperada confesión: como muchos de los guiones originales de “Wednesday” no se alineaban a la perspectiva que tenía sobre Merlina, cambió los diálogos sin consultar la decisión con los escritores de la producción.

“Cuando leí la serie completa, me di cuenta, ‘Oh, esto es para audiencias más jóvenes’ (...) [Al inicio] no tenía todos los guiones. Pensé que iba a ser mucho más oscura. No era… No sabía cuál era el tono...”, explicó.

De esta manera, reveló que hubo algunas escenas en los libretos que jamás habrían sido parte de la vida de su personaje: “¿Estar en un triángulo amoroso? No tenía sentido. Había una línea sobre un vestido que tiene que usar para un baile escolar y dice: ‘Dios mío, me encanta’. Uf, no puedo creer que haya dicho eso. Literalmente me odio a mí misma. Tuve que decir, ‘No’”, manifestó.

Jenna Ortega en la icónica escena del baile de Merlina (Foto: Netflix)

JENNA ORTEGA Y SU CONFLICTO CON LOS LIBRETOS DE “WEDNESDAY”

Por supuesto, la actriz tuvo algunos problemas en el rodaje debido a su decisión. Por ejemplo, se sabe que debió dar constantes explicaciones por el cambio de líneas de diálogo.

“Hubo momentos en ese set en los que incluso me volví casi poco profesional, en el sentido de que simplemente comencé a cambiar mis líneas. El supervisor de guiones pensó que iba a hacer algo y luego tenía que sentarme con los escritores y me decían: ‘Espera, ¿qué pasó con la escena?’. Y tenía que ir y explicar por qué no podía hacer ciertas cosas”, puntualizó.

Finalmente, la estrella defendió su posición, ya que evitó que Merlina se volviera monótona y aburrida: “Me volví muy, muy protectora con ella (...) No puedes liderar una historia y no tener un arco emocional, porque entonces eres aburrido y no le gustas a nadie. Cuando eres pequeña y dices cosas muy morbosas, ofensivas, es divertido y entrañable. Pero luego te conviertes en una adolescente, es desagradable y lo sabes. Hay menos excusa”, concluyó.

Jenna Ortega se ha convertido en una de las actrices más populares gracias a su papel en "Wednesday" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA SERIE “WEDNESDAY”?

“Merlina” (“Miércoles” en España) está disponible en Netflix desde el 23 de noviembre de 2022, por lo tanto, para ver la nueva serie solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE LA SERIE “WEDNESDAY”