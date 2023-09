“Tu tiempo llama” es el drama romántico de fantasía de Netflix que ha conquistado a la audiencia, pues nos muestra que el verdadero no se puede olvidar a pesar de las más trágicas circunstancias. Si bien, en un primer momento vemos a Jun-hee, una joven que no puede superar la muerte de su novio Yeon-jun, ella viajará en el tiempo y retrocederá hasta 1998, año en el que despertará en el cuerpo de otra muchacha llamada Kwon Min-ju; no sólo ello, pues conocerá a Si-heon, un adolescente que tiene un parecido asombroso con el hombre que aún sigue amando.

El papel de esta muchacha es interpretado por Jeon Yeo-been, la actriz que ha logrado que su inmenso dolor traspase las pantallas, haciendo que los espectadores sientan su sufrimiento en carne propia. Debido al gran papel que está interpretando en la serie coreana, te contamos quién es y todo lo que sabemos sobre ella.

Imagen promocional de "Tu tiempo llama" (Foto: Netflix)

¿QUIÉN ES JEON YEO-BEEN?

Jeon Yeo-been es una actriz y modelo surcoreana que ha hecho series y películas, además de haber aparecido en videos musicales. La histrionisa estudió en el Departamento de Radiodifusión de la Universidad de Mujeres de Dongduk.

La actriz hizo su debut actoral en el cine con el largometraje “The Treacherous” (2015). En la pantalla grande formó parte de “The Age of Shadows” (2016), “Write or Dance” (2017), “After My Death” (2017), “Secret Zoo” (2020), “Noche en el paraíso” (2021), entre otros. Mientras que en televisión actuó en “Save Me” (2017), “Live” (2018), “Be Melodramatic” (2019), “Vincenzo” (2021), “Anomalías” (2022) y “Tu cuerpo llama” (2023).

Asimismo, ha ganado una decena de premios entre ellas por “After My Death” que le valió a ser reconocida como Mejor actriz revelación en 2018 y 2019.

La actriz surcoreana Jeon Yeo-been posa para una sesión fotográfica en la alfombra roja de la 42ª edición anual de los Blue Dragon Film Awards en Seúl el 26 de noviembre de 2021 (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Además de su faceta como actriz, Jeon Yeo-been fue invitada a tres programas de variedades, estos son: “Movie Room Season 1″ (2018), “Knowing Bros (Ask Us Anything)” (2020) y “Running Man” (2020), así como al programa radial “Choi Hwa Jung’s Power Time” (2020).

También ha sido convocado para aparecer en varios videos musicales. Por ejemplo, en 2015, estuvo en los temas “Home” de Brown Eyed Soul y “Pride And Prejudice” de Zico ft. Suran. En 2016, en “Just Goodbye” de Lee Seung-hwan; en 2017, en “Coming of Age” de Dalmoon; y en “Only You” de MSG Wannabe’s JSDK.

Respecto a la vida privada de Jeon Yeo-been se desconoce, toda vez que mantiene en absoluta reserva todo lo que no tenga que ver con el plano profesional.

Nombre completo: Jeon Yeo-been

Jeon Yeo-been Lugar de nacimiento: Gangneung, Gangwon, Corea del Sur

Gangneung, Gangwon, Corea del Sur Nacionalidad: Surcoreana

Surcoreana Cumpleaños: 26 de julio

26 de julio Año de nacimiento: 1989

1989 Edad: 34 años

34 años Estatura: 1.66 m

1.66 m Instagram: @jeon.yeobeen