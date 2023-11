Después del polémico final de “Game of Thrones” (“Juego de tronos” en español) tras ocho temporadas y 73 episodios se anunció que el universo basado en las novelas de George R.R. Martin continuaría gracias a algunos spin-off. Uno de ellos centrado en Jon Snow y otro titulado “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”.

Asimismo, se sabe que HBO está trabajando en una precuela centrada en el reinado de Aegon I, el primer rey de la Casa Targaryen; en una serie centrada en Nymeria; y un drama sobre Velaryon. Pero ¿qué pasó con todas estás producciones?

LO QUE SUCEDIÓ CON LA SERIE DE JON SNOW

El CEO y presidente de HBO, Casey Bloys, reveló que el spin-off de “Game of Thrones” centrado en Jon Snow no está ni cerca de obtener el visto bueno oficial de la cadena. De hecho, ninguna de las series derivadas de la saga ha conseguido luz verde.

“Siempre tenemos guiones de Juego de Tronos en desarrollo. Le dimos luz verde a ‘Dunk and Egg’ en la primavera”, dijo a TVLine. Se trata de la serie de “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight” (“Un Caballero de los Siete Reinos: The Hedge Knight”), que está basada en las novelas “Dunk and Egg” de George RR Martin.

“No diría que hay nada más en ese mundo que esté cerca de tener luz verde ni nada parecido”, agregó Bloys, “pero siempre estamos trabajando en diferentes guiones e ideas”.

En el nuevo spin-off de "Juego de tronos", Kit Harington retomaría su papel de Jon Snow (Foto: HBO)

KIT HARINGTON, EL PROTAGONISTA DE “SNOW”

En junio de 2023, George R.R Martin confirmó que Kit Harington retomaría su papel Jon Snow, también conocido como Aegon Targaryen, en el spin-off de “Game of Thrones”. Además, reveló que la nueva producción recibe el título provisional de “Snow” y que Harington estaba profundamente involucrado en el proyecto.

Por otro lado, en 2021, Casey Bloys enfatizó que los spin-off de “Juego de Tronos” que avanzarían serían los más sólidos según varias medidas. “Obviamente, sabemos que George tiene este mundo increíble con toda esta historia realmente rica y complicada y todos estos personajes”, indicó a TVLine en ese momento.

“Así que hemos estado tratando de reflexionar sobre cuáles son las historias que valen la pena contar. ¿Qué sería emocionante? ¿Qué les encantaría a los fans?. ‘Dunk and Egg’ es uno de esos, pero no el único”.