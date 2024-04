No es exageración decir que “Game of Thrones” es la más popular serie que ha creado de HBO, gracias a sus ocho temporadas y más de 70 episodios, que la posiciones como una de las más vistas en la historia, esto pese a su final abrupto. Por eso, la cadena dio luz ver a un universo creado por George R. R. Martin, incluyendo el desarrollo de spin-offs e historias derivadas, entre ellas una basada en Jon Snow, la cual fue archivada de manera oficial.

Como se recuerda, HBO le dio luz verde a otros proyectos basados en la saga literaria “Canción de hielo y fuego” como “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight” o la muy exitosa “House of the Dragon”, que introdujo a personajes de culto como Rhaenyra Targaryen o su esposo Daemon Targaryen.

La cancelación del proyecto, que iba a tener a Kit Harrington de nuevo como el hijo bastardo de Eddard Stark, ha conmocionado a los amantes de la saga, que se alistaban para ver a uno de los personajes más queridos de este universo.

En "Game of Thrones", Jon Snow, interpretado por Kit Harrington, es presentado como el hijo ilegítimo de Eddard Stark (Foto: HBO)

¿POR QUÉ SE ARCHIVÓ LA SERIE DE JON SNOW?

El rumor de que la serie pasaría por una etapa de reestructuración, entraría en una pausa o, incluso, de que sería cancelada definitivamente, ya tenía mucho tiempo dando vueltas en redes sociales y foros dedicados a la saga, por lo que su confirmación oficial, aunque no sorprende, sigue siendo un duro golpe para los amantes de la historia.

Fue precisamente Kit Harrington quien confirmó que la serie de Jon Snow sería archivada, aunque se mostró esperanzado en un nuevo enfoque para mantener la idea inicial.

“En el desarrollo, miras todos los ángulos y ves si vale la pena. Y actualmente no lo es”, indicó el actor en conversación con ScreenRant, portal con el que conversó durante la promoción de su nueva cinta “Blood for Dust”.

Para el actor, la historia del heredero del Señor de Invernalia en el norte del continente ficticio de Westeros aún no tiene una base consistente que enganche al público.

“Actualmente, está descartado porque no pudimos encontrar la historia adecuada para contar que nos entusiasmara lo suficiente. Así que decidimos dejar de lado las herramientas por el momento. Puede que llegue un momento en el futuro en el que volvamos a ello, pero de momento, no”, agregó el actor.

Jon Snow fue asesinado al final de la temporada 5 de “Game of Thrones” en el Castillo Negro (Foto: HBO)

¿CUÁLES SON LOS SPIN-OFFS APROBADOS DE “GAME OF THRONES”?

House of the Dragon (La Casa del Dragón): Estrenada el 21 de agosto de 2022 (la segunda temporada será en junio del 2024). La serie narra una guerra civil dentro de la Casa Targaryen durante el apogeo de su poder, unos 200 años antes de los eventos de Juego de Tronos.

(La Casa del Dragón): Estrenada el 21 de agosto de 2022 (la segunda temporada será en junio del 2024). La serie narra una guerra civil dentro de la Casa Targaryen durante el apogeo de su poder, unos 200 años antes de los eventos de Juego de Tronos. A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight: Precuela de Canción de hielo y fuego” que cuenta la historia de Sir Duncan, un caballero errante, y su joven escudero llamado Egg, que en secreto es un príncipe Targaryen.