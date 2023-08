Con cada semana que pasa, “King the Land” ha continuado lanzando nuevos episodios y ha ganado de manera creciente el afecto del público con su encantadora historia de amor. No obstante, llega el momento de despedirse, ya que el final de esta serie coreana está próximo. Si eres seguidor de la historia de Gu Won y Sa-rang, no te preocupes, te contamos cuándo y cómo podrás ver el desenlace de su romance para que no te lo pierdas.

El programa protagonizado por Lee Jun-ho e Im Yoon-ah ha sido uno de los doramas programados para llegar a Netflix este 2023.

El primer episodio se lanzó el 17 de junio y, tras ocho semanas, hemos llegado al final intrigante de esta historia de amor y ambición.

Aquí te contamos todo lo que debes saber para que no te pierdas del capítulo 16 de “King of the Land”.

FECHA DE ESTRENO DEL EPISODIO FINAL DE “KING OF THE LAND”

Generalmente, cuando una serie coreana que no es original de Netflix se emite en un canal de televisión local, el lanzamiento de los episodios en la plataforma de streaming son algunos días o semanas después.

Sin embargo, en el caso del programa sobre Gu Won y Sa-rang, cada capítulo se publica en simultáneo.

Por ello, el episodio final de “King the Land” está programado para estrenarse el domingo 6 de agosto.

Gu Won es el heredero de una importante empresa en Corea del Sur e hijo del dueño del hotel donde trabaja Sa-rang en "King the Land" (Foto: Netflix)

HORA DE ESTRENA DEL EPISODIO FINAL DE “KING OF THE LAND”

Mientras que en Corea del sur, el estreno de los episodios se realiza los sábados y domingos a las 22:30 hora local, aquí te ofrecemos el cronograma en países latinoamericanos.

México, Guatemala y Honduras: 7:30 a.m.

7:30 a.m. Perú, Colombia y Ecuador: 8:30 a.m.

8:30 a.m. Bolivia, Chile y Venezuela: 9:30 a.m.

9:30 a.m. Brasil y Argentina: 10:30 a.m.

¿DÓNDE VER “KING OF THE LAND”?

“King of the Land” es un dorama que se emite a través de jTBC en Corea del Sur. Sin embargo, el público en Latinoamérica puede disfrutar del episodio 16 y el resto de la serie en Netflix.

Para acceder, tan solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming.