Dave Bautista está apostando por papeles más serios para su carrera, por lo que ha pasado de interpretar a un alienígena tonto a un villano lunático que está tratando de salvar al mundo en “Knock at the Cabin” (”Llaman a la puerta”). Para el director de la película, M. Night Shyamalan, la suya ha sido una de las mejores actuaciones del año.

La cinta de terror psicológico está basada en la novela “The Cabin at the End of the World” de Paul G. Tremblay y gira en torno a una familia que se va de vacaciones a una cabaña remota. Sin embargo, lo que pensaban que iba a ser unas lindas vacaciones terminan convirtiéndose en una pesadilla cuando son tomados como rehenes por cuatro extraños.

Leonard, el personaje de Dave Bautista, es quien lidera el grupo que asegura que están tratando de salvar al mundo de un apocalipsis.

“Knock at the Cabin” se estrenó el 3 de febrero de 2023 en Estados Unidos y la interpretación de Dave Bautista ha llamado mucho la atención, sobre todo considerando el hecho de que el ahora actor antes fue un luchador profesional de la WWF muy conocido.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “Knock at the Cabin”.

LA ACTUACIÓN DE DAVE BAUTISTA IMPRESIONÓ A M. NIGHT SHYAMALAN

Hace poco, M. Night Shyamalan aseguró que la actuación de Dave Bautista en “Knock at the Cabin” fue una de “las mejores actuaciones del año”. Esta afirmación no es poca cosa, pues esto implica que podría ser uno de los nominados a mejor actor en la edición de los Premios Óscar de 2024.

En una entrevista con Comicbook.com, el director de la película contó que incluso sus amigos cercanos tenían dudas acerca de la interpretación de Bautista, quienes estaban desconfiados dado sus roles anteriores y su pasado como luchador.

“Estaba en una cena con algunos amigos y me dijeron: ‘¿Cómo está Dave Bautista (en la película)? El luchador, ¿verdad? ¡Eso es una locura! ¿Cómo estuvo eso?’ Y yo estaba como ‘Dio una de las mejores actuaciones del año en esa película”, contó acerca de su experiencia.

Leonard, Redmond, Adriane y Sabrina son los cuatro extraños que ingresaron a la cabaña de la familia en “Knock at the Cabin” (Foto: Universal Pictures)

Asimismo, aseguró que se comportó como todo un actor profesional y dio lo necesario para su personaje.

“Simplemente hizo lo que esperas que todos los actores hagan por ti, que es que era completamente vulnerable, se puso completamente en mis manos y dijo ‘Confío en ti’. Y debido a eso, sentí tanta necesidad de resaltar la belleza de quién es él como ser humano. Fue un momento encantador”, agregó.

LA TRAYECTORIA DE DAVE BAUTISTA COMO ACTOR

Dave Bautista tuvo su primera aparición cinematográfica en “Relative Strangers” en el 2006, pero solo se trató de un cameo como luchador. Desde entonces, ha adquirido diversos papeles secundarios en títulos como “House of the Rising Sun” y “The Scorpion King 3: Battle For Redemption”.

Uno de sus roles principales llegó con Drax el Destructor en la primera cinta de “Guardianes de la Galaxia” y sus secuelas.

Algunas de sus más recientes participaciones en grandes producciones han sido en “Dune” como Glossu Rabban y en “Glass Onion: A Knives Out Mystery” como Duke Cody.

LA TRANSICIÓN DE DAVE BAUTISTA A PAPELES DRAMÁTICOS

Aunque no le han faltado papeles en estos últimos años, eso no es suficiente para Dave Bautista, quien busca construir una carrera seria y conseguir papeles más interesantes como el de Leonard en “Knock on the Cabin”.

“Estoy muy agradecido por Drax. Lo amo. Pero hay un alivio (que se acabó). No todo fue agradable. Fue duro interpretar ese papel. El proceso de maquillaje me estaba golpeando. Y simplemente no sé si quiero que Drax sea mi legado. Es una actuación tonta y quiero hacer cosas más dramáticas”, dijo Bautista.

Además, aseguró que su plan no era solo tener papeles de acción como Dwayne Johnson, quien también pasó de ser luchador a actor.

“Nunca quise ser la próxima Roca. Solo quiero ser un buen maldito actor. Un actor respetado”, agregó.