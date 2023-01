“Knock at the Cabin” (“Llaman a la puerta” en español) es la próxima película de terror psicológico apocalíptico dirigida por M. Night Shyamalan, quien escribió el guion a partir de un borrador inicial de Steve Desmond y Michael Sherman. La cinta se basa en la novela de 2018 “La cabaña del fin del mundo” de Paul G. Tremblay.

La película protagonizada por Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird, Kristen Cui, Abby Quinn y Rupert Grint narra la historia de una familia de tres que pasa sus vacaciones una cabaña remota, donde cuatro extraños los toman como rehenes y exigen que sacrifiquen a uno de los suyos para evitar el apocalipsis.

La fotografía principal de “Knock at the Cabin” tuvo lugar en el condado de Burlington, Nueva Jersey, del 19 de abril al 10 de junio de 2022. M. Night Shyamalan utilizó lentes de la década de 1990 para filmar la cinta para darle un aspecto de “thriller de la vieja escuela”.

Leonard presentándose ante la pequeña Wen en la película "Knock at the Cabin" (Foto: Universal Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “KNOCK AT THE CABIN”?

De acuerdo a la sinopsis oficial de “Knock at the Cabin”, “mientras vacacionan en una cabaña remota, una pequeña niña y sus padres son tomados como rehenes por cuatro extraños armados, quienes exigen que la familia tome una decisión impensable para evitar el apocalipsis. Con acceso limitado al mundo exterior, la familia deberá decidir en qué creen antes de que todo se pierda”.

¿CÓMO VER “KNOCK AT THE CABIN”?

“Knock at the Cabin” se estrenó en la ciudad de Nueva York en Rose Hall fue el 30 de enero de 2023 y estaba programada para llegar a los cines el 17 de febrero, no obstante, para evitar competir con “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” adelantaron el lanzamiento hasta el 3 de febrero.

La película recibió una calificación R de la Motion Picture Association por violencia y lenguaje, lo que la convierte en la segunda película de Shyamalan en recibir esa calificación. Para verla debes acudir a los cines de tu ciudad.

Fecha de estreno de “Llaman a la puerta” por país:

Fecha de estreno de “Knock at the Cabin” en Estados Unidos: 3 de febrero de 2023

Fecha de estreno de “Llaman a la puerta” en España: 3 de febrero de 2023

Fecha de estreno de “Llaman a la puerta” en Perú: 2 de febrero de 2023

Fecha de estreno de “Llaman a la puerta” en Argentina: 2 de febrero de 2023

Fecha de estreno de “Llaman a la puerta” en Colombia: 2 de febrero de 2023

Fecha de estreno de “Llaman a la puerta” en Ecuador: 2 de febrero de 2023

Fecha de estreno de “Llaman a la puerta” en Brasil: 2 de febrero de 2023

TRÁILER DE “LLAMAN A LA PUERTA”

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE “KNOCK AT THE CABIN” EN STREAMING?

Debido a que se trata de una película de Universal Pictures, “Knock at the Cabin” probablemente no llegará a Netflix sino a Peacock Premium, plataforma en la que están disponibles películas anteriores de Universal como “Ticket to Paradise”, “Halloween Ends” y “Beast”.

Por lo general, las películas de Universal Pictures tardan un par de meses en unirse al catálogo de Peacock Premium, pero todo dependerá de la respuesta del público. Por lo pronto, se espera que “Llaman a la puerta” esté disponible en dicha plataforma en abril o mayo.