“La caída de la Casa Usher” (“The Fall of the House of Usher” en su idioma original), drama de terror de Netflix creado por Mike Flanagan, se estrenó el 12 de octubre de 2023, pero los usuarios de la popular plataforma de streaming y los fanáticos de los thrillers ya preguntan por una segunda entrega.

La serie basada en el cuento del mismo nombre y otras obras de Edgar Allan Poe cuenta con un elenco principal conformado por Bruce Greenwood, Carla Gugino, Mary McDonnell, Carl Lumbly, Mark Hamill, Samantha Sloyan, Willa Fitzgerald, Rahul Kohli, Henry Thomas, T’Nia Miller y Kate Siegel.

En los primeros ocho episodios de “La caída de la Casa Usher”, para asegurar su fortuna, dos hermanos implacables instauran una dinastía familiar que empieza a desmoronarse cuando, misteriosamente, sus herederos mueren uno tras otro. Entonces, ¿habrá temporada 2?

“La caída de la casa Usher” es una serie de terror que adapta la obra de Edgar Allan Poe (Foto: Netflix)

¿HABRÁ OTRA TEMPORADA DE “LA CAÍDA DE LA CASA USHER”?

Aunque Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la ficción de Mike Flanagan, lo más probable es que la historia inspirada en obras de Edgar Allan Poe no continúe en una segunda entrega, principalmente porque fue anunciada como una miniserie y tiene un final cerrado.

El último capítulo de “La caída de la Casa Usher” se desarrolla en 1980 y sigue a Roderick y Madeline mientras aprovechan la oportunidad de construir su fortuna a cambio de un precio. Décadas después, los Usher restantes se enfrentan a las consecuencias.

Se revela quién era el bufón que perseguía a Rodrick y por qué empezaron a morir los hijos de Rodrick Usher, así que no hay más misterios por resolver, es decir, no se necesita una nueva temporada.

Además, Mike Flanagan ya no trabaja de manera exclusiva para Netflix, lo que significa que aunque todavía puede crear más series para la plataforma de la N roja, también puede hacerlo para otros servicios de streaming.

Rahul Kohli vuelve a trabajar con Mike Flanagan en “La caída de la casa Usher”, donde interpreta a Napoleon "Leo" Usher (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LA CAÍDA DE LA CASA USHER”?

“La caída de la Casa Usher” está disponible en Netflix desde el 12 de octubre de 2023, por lo tanto, para ver la nueva serie de Mike Flanagan solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.