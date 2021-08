Alison Asngrim empezó su carrera como actriz desde muy pequeña y con un programa que le marcaría de por vida: “La familia Ingalls”. La artista estadounidense tenía tan los 12 años cuando, en 1974, ya era conocida por su inolvidable personaje de Nellie Oleson, la consentida y problemática niña del exitoso programa de televisión, donde compartió papeles con Michael Landon y otras estrellas de ese entonces.

Alison Margaret Arngrim, como es su nombre completo, nació el 18 de enero de 1962, por lo que en la actualidad tiene 59 años.

La artista dio vida a Nellie Oleson hasta 1981, año en que el exitoso programa de televisión llegó a su final.

De esta manera, ella se ganó la fama mundial por el recordado personaje de la pequeña Nellie, lo que marcó un hito en su trayectoria como actriz.

¿QUÉ HIZO ALISON ARNGRIM DESPUÉS DE “LA FAMILIA INGALLS”?

Alison Arngrim empezó su trayectoria en la actuación en 1974, año en que no solo hizo de Nellie Oleson en “La familia Ingalls”, sino que también participó en la película “Throw Out the Anchor!”.

Después de la época de “Little House on the Prairie”, Arngrime participó en series y películas como “The Love Boat”, “La isla de la fantasía”, “I Married Wyatt Earp”, “Video Valentino”, “For the Love of May”, entre otras producciones.

Pero, sobre todo, la actriz se dedicó al teatro, donde también llevó a las tablas su experiencia en las grabaciones de “La familia Ingals”: “Confessions d’une garce de la prairie”. Así se llamó su pieza teatral donde cuenta lo que había detrás del rodaje de los episodios de la serie.

¿QUÉ SUFRIÓ LA ACTRIZ DE NELLIE OLESON?

Alison Arngrim, quien dio vida a Nellie Oleson en “La familia Ingalls”, reveló que sufrió de abuso sexual cuando era niña y que su personaje del programa le dio las fuerzas para superar la terrible experiencia.

A pesar de que nunca pudo dejar atrás su personaje, lo que era un obstáculo para que participara de otras producciones televisivas, la actriz decidió no pelearse más con su papel y llevar su historia al teatro.

“Un día decidí agarrar a Nellie y caminar a la par, en lugar de pelear con ella”, manifestó en una oportunidad.