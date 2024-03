Seguir adelante con un matrimonio arreglado trae consigo numerosas sorpresas al conocer mejor a tu nuevo esposo y a su familia. Sin embargo, jamás anticipé encontrarme en la situación de ser arrojada a un hoyo para ser devorada por un dragón. “Damsel” (“Damisela” en español) es una nueva película de fantasía y aventura que se estrenó en Netflix, protagonizada por Millie Bobby Brown. A diferencia de la estrella de “Stranger Things”, la persona detrás de la voz del dragón es mucho menos conocida, pero estoy aquí para resolver el misterio.

La cinta se estrenó en la plataforma de streaming el 8 de marzo de 2024 y sigue a Elodie, una damisela que acepta casarse con un apuesto príncipe, solo para descubrir que la quería como sacrificio para pagar una antigua deuda.

Dentro de las cuevas, la mayor amenaza que enfrenta la protagonista es un dragón que escupe fuego cuya voz probablemente hayas escuchado antes. Antes de seguir, mira el tráiler de “Damsel”.

LA ACTRIZ DETRÁS DEL DRAGÓN EN “DAMSEL”

Aunque no podemos verla en pantalla, la actriz que da voz al escalofriante dragón en “Damsel” es bastante conocida. Se trata de Shohreh Aghdashloo, una intérprete iraní-estadounidense que recordarás por ser Commodore Paris en “Star Trek Beyond”, Dr. Kavita Rao en “X-Men: The Last Stand” y Nadereh ‘Nadi’ Behrani en “House of Sand and Frog”.

Shohreh Aghdashloo como Commodore Paris en “Star Trek Beyond” (Foto: Paramount Pictures)

Además, ha tenido otros icónicos roles de voz como Gozer the Gozerian en “Ghostbusters: Afterlife” o el Oráculo en “Percy Jackson: Sea of Monsters”.

OTROS ACTORES Y PERSONAJES DE “DAMSEL”