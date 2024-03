“Damsel” es la película de Netflix que sigue a Elodie, una muchacha que para salvar a su reino de la miseria debe casarse con un apuesto príncipe, algo que ya había pactado su padre. Aunque a grandes rasgos parecería que se trata de un cuento de hadas, al final este da un giro radical, pues todo se trata de una mentira, ya que ella es entregada como ofrenda a un dragón, por lo que deberá luchar por su vida. Si ya viste el filme, de seguro quedaste satisfecho con el cierre, pues logra hacerse justicia. Pero ¿sabías que tiene otro final alternativo? Más detalles a continuación.

Antes te precisamos que “Damisela” (en español) es protagonizada por Millie Bobby Brown, quien fue llenada de halagos por el director Juan Carlos Fresnadillo. “Tuvimos mucha suerte de tenerla. Tiene esa cualidad que sólo tienen las estrellas, que es no poder quitarle los ojos de encima. En esta película, ella posee la capacidad, de una manera tan mágica, de llevar al público a su viaje y llevarlos a ese tipo de aventura oscura, intensa y emocionante que está viviendo. Ella es el corazón de la película”, dijo a Tudum.

EL FINAL ALTERNATIVO DE “DAMSEL”

¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILER! Si en caso aún no has visto “Damsel”, te comentamos que para darte a conocer cuál es el final alternativo del filme, tenemos que recordar en qué terminó la película; por lo tanto, si no quieres que arruinemos tus expectativas, es momento que pares, pero si deseas arriesgarte, todo corre por tu cuenta. Cabe señalar, que no daremos muchos detalles para no destruir tus ilusiones. Entonces, hagamos un breve resumen de lo que pasó al último: Tras una intensa lucha, Elodie logra que el dragón, que en sí es hembra, se ponga de su lado al contarle toda la verdad y cómo ambas fueron engañadas, por lo que deciden formar una alianza, que da inicio a su venganza. Cuando regresan, este ser termina por destruir el reino de Aurea; no sólo ello, ya que la damisela rescata a sus seres queridos y retorna con ayuda para su gente.

Pero si este es un cierre satisfactorio en el que el bien vence al mal, ¿cómo es el otro final? Brooke Carter, la actriz que interpreta a Floria, la hermana menor de Elodie en la cinta, reveló en entrevista a The Direct que grabaron otras escenas totalmente distintas a la que vimos en la plataforma de streaming.

Para darte a conocer cómo acaba el filme en otro escenario distinto, tenemos que centrarnos al inicio de la trama cuando Lord Bayford le comenta a su hija que había pactado su boda con el príncipe Henry. Ni bien escuchó a su padre, ella le contestó que no estaba preparada, pues en cambio anhelaba viajar por el mundo, respuesta que rápidamente fue refutada al señalarle que debía hacerlo por su pueblo que pasaba miseria. Sin duda, aquí tuvo que dejar de lado sus sueños, por el deber de cumplir con su gente. Si tomamos en cuenta su deseo, el final no le hace mucha justicia que digamos; aunque, ella sí ayuda a su reino, sigue quedando relegado lo que realmente quería para su vida. Pensando en ello, se grabó un cierre diferente.

En el final alternativo de “Damsel”, Elodie logra lo que tanto había soñado: recorrer el mundo. “Filmamos dos finales diferentes para la película y pienso que sería genial que se viese el otro final que rodamos porque podría comenzar con una vibra completamente diferente sobre lo que sucederá en el futuro. [Respecto a los finales] uno era donde Elodie se quedó con nosotros y el otro fue donde Elodie se fue”, señaló Brooke Carter.

Asimismo, añadió que la primera parte se mantuvo igual, pero de la mitad en adelante sí existieron muchos cambios si se compara con el guion inicial. “Se cortaron muchas líneas y se agregaron otras muchas. Entonces, cuando estábamos haciendo las nuevas tomas, había muchas escenas que habían cambiado por otras escenas”.