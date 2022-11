La Periferia: conexión al futuro (The Peripheral) es una serie que llega a streaming y está basada en la novela homónima de William Gibson (escritor de ciencia ficción) y que es parte de la trilogía Jackpot.

La adaptación cuenta con la participación de Chloë Grace Moretz (Kick-Ass), Jack Reynor (Midsommar), Gary Carr (The Deuce), Eli Goree (One Night in Miami) y Louis Herthum (Westworld).

A continuación, te contamos de qué trata la serie, en qué plataforma de streaming vas a poder verla, desde cuándo y otros datos que debes saber sobre la producción que ya cuenta con muchos fanáticos.





¿De qué trata ‘La Periferia: conexión al futuro’?

La adaptación está protagonizada por Flynne Fisher, una joven inteligente y muy audaz que vive con su familia (madre y hermano) en una zona olvidada de Estados Unidos.

La mujer busca constantemente la forma de ayudar a su familia, ya que al parecer está condenada y no tiene futuro, pero lo curioso de su vida es que todo el tiempo en el que vive es el futuro (año 2030).





¿Cuándo se estrena ‘La Periferia: conexión al futuro’?

La serie estará disponible desde el 21 de octubre. Las personas van a poder disfrutar de un episodio nuevo cada viernes hasta el 9 de diciembre de 2022.





¿En qué plataforma de streaming se puede ver ‘La Periferia: conexión al futuro’?

‘La Periferia: conexión al Futuro’ estará disponible en Prime Video. Si no cuentas con el servicio puedes adquirirlo por S/16.99 mensuales, pero los primeros 30 días es gratuito y si deseas cancelarlo puedes hacerlo en ese tiempo.





Ficha técnica de ‘La Periferia: conexión al futuro’

Título: ‘La Periferia: conexión al Futuro’

Fecha de estreno: 21 de octubre.

Director: Vincenzo Natali

Basada en: novela homónima escrita por William Gibson

Reparto de ‘La Periferia: conexión al Futuro’

Chloë Grace Moretz (Flynne Fisher)

Adelind Horan (Billy Ann Baker)

Gary Carr (Wilf)

Jack Reynor (Burton Fisher)





¿En qué otras adaptaciones cinematográficas ha participado Chloë Grace Moretz?

Chloë Grace Moretz es una actriz estadounidense que ha participado en una gran variedad de películas, entre las que sobresalen adaptaciones cinematográficas. A continuación, te compartimos algunos títulos.





La invención de Hugo Cabret (Claro video para alquilar)

Es una adaptación del libro del mismo que fue escrito por Brian Selznick. La cinta es sobre un chico que vive solo en una estación de tren de París, en la década de 1930. La película estuvo nominada once premios Óscar, ganando cinco de ellos.





Si decido quedarme (Prime video)

La historia está basada en la novela juvenil homónima de Gayle Forman. La protagonista es una joven llamada Mia que sufre un cambio radical en su vida luego de quedar atrapada entre la vida y la muerte tras un accidente en el que fallecen sus padres y hermano menor.





La quinta ola (Netflix)

Esa una película de ciencia ficción que está basada en el libro del mismo nombre de una trilogía escrita por Rick Yancey. La historia trata sobre ataques alienígenas que ocasionan la muerte de muchas personas, pero los sobrevivientes no se resisten y desean descubrir la verdad detrás de los ataques.





