La Periferia: conexión al futuro (The Peripheral) es una serie basada en la novela homónima de William Gibson (escritor de ciencia ficción). La adaptación estrenó su primer capítulo el pasado 21 de octubre.

La producción trata sobre una joven que vive con su madre que se encuentra enferma y hermano en una zona alejada de Estados Unidos. Ella cree que debido a la situación que atraviesa su familia no tiene un buen futuro, pero lo que no sabe es que ya vive en esa época.

La serie cuenta con la la participación de Chloë Grace Moretz (Kick-Ass), Jack Reynor (Midsommar), Gary Carr (The Deuce), Eli Goree (One Night in Miami) y Louis Herthum (Westworld).

Los episodios de ‘La Periferia: conexión al futuro’ se estrenan una vez por semana, a continuación te contamos el día y también la plataforma de streaming en la que se encuentra.





¿Qué día se estrena un nuevo capítulo de la serie?

La serie se encuentra disponible desde el 21 de octubre, pero por el momento solamente hay un capítulo. Cada viernes se estrena un episodio nuevo y así va ser hasta el 9 de diciembre de 2022.





¿De qué trata ‘La Periferia: conexión al futuro’?

La adaptación está protagonizada por Flynne Fisher, una joven inteligente y muy audaz que vive con su familia (madre y hermano) en una zona olvidada de Estados Unidos. La joven busca constantemente la forma de ayudar a su familia, ya que al parecer está condenada y no tiene futuro, pero lo curioso de su vida es que todo el tiempo en el que vive es el futuro (año 2030).





¿En qué plataforma de streaming puedes ver ‘La Periferia: conexión al futuro’?

‘La Periferia: conexión al Futuro’ está disponible en Prime Video, si no cuentas con el servicio puedes adquirirlo por S/16.99 mensuales, pero los primeros 30 días es gratuito y si deseas cancelarlo puedes hacerlo en ese tiempo.





Reparto de ‘La Periferia: conexión al Futuro’

Chloë Grace Moretz (Flynne Fisher)

Adelind Horan (Billy Ann Baker)

Gary Carr (Wilf)

Jack Reynor (Burton Fisher)





Tráiler de ‘La Periferia: conexión al futuro’









¿Quién es William Gibson, escritor de ‘La periferia: conexión al futuro’?

William Gibson es un escritor de ciencia ficción que nació el 17 de marzo de 1984 en Conway (Carolina del Sur/Estados Unidos). Durante su adolescencia se refugió en los libros de ciencia ficción, género que también utiliza para sus publicaciones.

‘La Periferia: conexión al futuro’ es un libro que el escritor publicó en el 2014 y forma parte de La trilogía de Jackpot. Johnny Mnemonic y New Rose Hotel son otras historias de Gibson que también han sido adaptadas. El autor también cuenta con un documental sobre su vida que ha sido dirigido por Mark Neale.

Cabe destacar que la serie sobre ‘La Periferia: conexión al futuro’ al parecer tendría una segunda temporada, aunque todavía falta que lo confirmen los creadores de la adaptación.