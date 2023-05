Spider-Man: Across the Spider-Verse (”Spider-Man: A través del Spider-Verso”) llegará a los cines el próximo 1 de junio del 2023. La película es la secuela de “Spider-Man: un nuevo universo” (Spider-Man: Into the Spider-Verse).

En esta ocasión, Miles Morales se reúne con Gwen Stacy para juntos ir al multiverso, aquí conocen a los Spider-People (Hombres-Arañas), sociedad secreta que está liderada por Miguel O’Hara.

Debido a que la cinta es una secuela hay algunos datos que debes tener en cuenta para entender mejor “Spider-Man: Across the Spider-Verse” cuando vayas al cine para ver la película.





¿Qué datos te ayudarán a entender “Spider-Man: Across the Spider-Verse”?

Miles Morales obtuvo sus poderes luego de ser mordido por una araña del laboratorio Alchemax de Kingpin con la etiqueta “42″.

mordido por una araña del laboratorio Alchemax de Kingpin con la etiqueta “42″. Morales tiene los mismos poderes que los de Peter Parker, pero también tiene la capacidad de volverse invisible y ocasionar golpes de veneno.

El oficial Davis, padre de Miles Morales tiene una mejor relación con el nuevo Spider-Man.

En el universo de Morales, Peter Parker fue asesinado por Kingpin y ahora él es el único Spider-Man.

El tío de Miles era uno de los secuaces de Kingpin, murió por culpa del villano.

De acuerdo con el tráiler de la secuela, en la tierra 616, la versión de Peter Parker de ese lugar tiene una hija.

Miles debe cuidar a la ciudad, cumplir con sus deberes escolares y también tratar de tener una buena relación con sus compañeros.

El multiverso ha sido abierto gracias al supercolisionador de Kingpin, el cual también ocasionó al muerte de Peter Parker en ese mundo.





¿Cuándo se estrena “Spider-Man: Across the Spider-Verse” en Perú?

La película que presenta a un Spider-Man llamado Miles Morales llegará a los cines el 1 de junio del 2023.





¿Cuándo se estrena “Spider-Man: Across the Spider-Verse” en cines de Estados Unidos?

La cinta animada que los fanáticos del superhéroe esperan con muchas ansias llega a los cines de Estados Unidos el 2 de junio del 2023.





¿Cuándo dura “Spider-Man: Across the Spider-Verse”?

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”, también conocida como Spider-Man: A través del Spider-Verso es una cinta animada que tiene una duración de 100 minutos.





¿Cuál es el argumento de “Spider-Man: Across the Spider-Verse”?

Miles Morales, también conocido como Spider-Man (Hombre Araña) es convocado por Gwen Stacy, mejor amiga e interés amoroso para llevar a cabo una misión que consiste en salvar cada universo de Spider-People, misterioso nuevo villano que podría causar un desastre catastrófico en el multiverso.





Reparto de “Spider-Man: Across the Spider-Verse”

Shameik Moore (Miles Morales / Spider-Man)

Hailee Steinfeld (Gwen Stacy / Spider-Gwen)

Jake Johnson (Peter B. Parker / Spider-Man)

Issa Rae (Jessica Drew / Spider-Woman)

Karan Soni (Pavitr Prabhakar / Spider-Man India)

Oscar Isaac (Miguel O’Hara / Spider-Man 2099)

Daniel Kaluuya (Hobart “Hobie” Brown / Spider-Punk)

Jason Schwartzman (Jonathan Ohnn / Mancha)

Brian Tyree Henry (Jefferson Davis)

Lauren Vélez (Rio Morales)

Rachel Dratch (consejera en la escuela de Miles)

Shea Whigham (George Stacy)

Jorma Taccone (el Buitre)





Tráiler de “Spider-Man: Across the Spider-Verse”