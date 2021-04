“WandaVision” se convirtió en la primera serie de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), así como el primer evento tras “Avengers: Endgame”, de 2019, donde Wanda Maximoff y Vision llevan una vida suburbana ideal en la ciudad de Westview, ocultando sus poderes del mundo exterior.

Si bien, al final de temporada, Wanda Maximoff se vio obligada una vez más a despedirse del amor de su vida, Vision, este momento de intimidad entre los dos personajes hizo llorar a muchos fanáticos, que mantenían un mínimo de esperanza para su relación, la cual podría darse en una nueva entrega; sin embargo, todas sus expectativas quedaron truncadas después de que el productor de Marvel Studios, Nate Moore, dijera que la serie no tendrá continuidad.

Wanda y Vision viven sus vidas como cualquier otra persona, pero ocultando sus poderes. (Foto: Disney Plus)

En entrevista con IndieWire dio las razones del porqué la temporada 2 no es posible. “Creo que ‘WandaVision’ es un programa que solo puedes hacer una vez. Ella no puede volver a esa realidad. Ese es un arco tan completo de lo que ese personaje puede hacer y lo que esa historia quería hacer”, precisó al tiempo de recalcar que Wanda ya no puede regresar a ese mundo de fantasía.

De acuerdo con ScreenRant, la posición de Moore tendría sentido, ya que Wanda al poder crear otra versión del hechizo porque está aprendiendo más sobre magia oscura del Darkhold, negaría el viaje que tuvo en la serie. Es decir, si esto lo usa para reconstruirlo en otro lugar, no tendría sentido de que se despida de Vision y sus hijos.

Elizabeth Olsen interpreta a Wanda Maximoff, también conocida como Scarlet Witch, y Paul Bettany dará vida a Vision. (Foto: Disney+)

Aunque “WandaVision” no tendrá una segunda temporada, la historia de Scarlet Witch continuará en el Universo Cinematográfico de Marvel, desempeñándose en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Lo mismo pasará con White Vision, quien pese a la desaparición de Westview Vision, el también existirá en el MCU.

No se descarta la posibilidad de algunos proyectos de Marvel Studios en los que Vision puede aparecer antes de reunirse con Wanda.