La temporada 2 de “The Wheel of Time” (”La rueda del tiempo”) llegó a su fin con el lanzamiento de su octavo capítulo en Amazon Prime Video, dejándonos un desenlace que cierra parte de la historia del show de fantasía medieval. ¿Te quedaste con alguna duda luego de ver ese episodio? Esta nota es para ti. A continuación, te presentamos el final explicado (ending explained) de la season 2.

Cabe resaltar que la serie fue creada por Rafe Judkins, basándose en la colección de libros homónima de Robert Jordan y Brandon Sanderson. Además, ha sido comparada con otras obras del género, tales como “Game of Thrones”, “The Witcher” y “Lord of the Rings: The Rings of Power”.

La producción está protagonizada por Rosamund Pike, quien encarna a Moiraine, miembro de una organización femenina increíblemente poderosa llamada “Aes Sedai” y que descubrió que Rand al’Thor (Josha Stradowski) era el Dragón Renacido que buscaba.

Así, a lo largo de la segunda temporada, Rand cree haber destruido al Oscuro. Sin embargo, el mal no ha abandonado al mundo.

Resulta que nuevas y viejas amenazas buscan a los jóvenes amigos de Dos Ríos que están diseminados por el mundo, teniendo que encontrar fuentes de fortaleza entre ellos, en la Luz... o en la Oscuridad.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “LA RUEDA DEL TIEMPO”?

ATENCIÓN SPOILERS. Hacia el final de “The Wheel of Time 2”, la mayoría de tramas del relato se unen y muestran a nuestros protagonistas en una batalla impresionante.

Egwene, por ejemplo, obtiene su libertad luego de torturar a Renna. Y, si bien su captora suplica clemencia, la joven acaba con ella a lo alto de la torre.

De inmediato, Rand al’Thor se reencuentra con Egwene, solo para ser alcanzados por Ishamael. Él deja en claro que es mucho más poderoso que cualquiera de los dos y le da una última oportunidad a Rand para convertirse en el Dragón en la Oscuridad.

Por otro lado, Mat toma el Cuerno, mientras Perrin sigue en la lucha contra sus enemigos. Por desgracia, esta termina con el lobo Hopper muriendo a manos del padre de Dain. Entonces, Perrin asesina al sujeto en represalia.

Al verse rodeado de los guerreros seanchan, Mat se ve obligado a hacer sonar el Cuerno y convocar a sus héroes. De esta forma, recuerda que es algo que ha hecho en sus vidas pasadas.

De vuelta a la torre, Mat tiene la intención de atacar a Ishamael con una daga. No obstante, se trataba de una ilusión del villano y es Rand el que queda herido.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “LA RUEDA DEL TIEMPO”?

¿Rand logra salvarse?

Con aparentemente todo en su contra, Egwene se reincorpora y protege a sus amigos. A ellos se les unen Perrin, Nynaeve y Elayne, quien consigue curar a Rand. Vale precisar que Moraine también los ayuda, pues utiliza sus tejidos para liberar al Dragón de su escudo.

De esta manera, Rand tiene el poder suficiente para acabar con Ishamael, quien asegura que “no ve nada en absoluto” cuando agoniza.

Tal como lo decía la profecía, Rand es proclamado como el Dragón Renacido, con Moraine creando un dragón ardiente para simbolizar su regreso. Lo cierto es que todos en la ciudad lo aclaman.

¿Qué sucedió con el resto de los Forsaken?

Si bien Lanfear planeaba colocar a los Forsaken en el fondo del océano, Ishamael los liberó antes de su muerte. Para su decepción, Moghedien es la encargada de contárselo.

Esta última advierte que ya tiene planes para Rand y los amigos de Dos Ríos, evidenciando que se convertirá en una de las principales villanas de la siguiente temporada.

La producción culmina con Lanfear diciendo: “Que la Luz te ayude, Rand al’Thor”. Solo nos queda averiguar si podrá protegerlo.

¿Quiénes murieron en el final de la segunda temporada?

Entre los personajes que fallecieron en este episodio, destacan: Ishamael, High Lord Turak, Ingtar Shinowa, Renna, Geofram Bornald y Hopper.