La segunda temporada de “The Wheel of Time” (“La rueda del tiempo” en español), serie de fantasía épica de Amazon Prime Video se estrenará el viernes 1 de septiembre de 2023 y adaptará la historia de “The Great Hunt”, segunda novela de la saga escrita por Robert Jordan. Según dijo Vernon Sanders, director de TV global de Amazon Studios, a TV Line, la temporada 2 “será más grande, más audaz y una Rueda del Tiempo más expansiva”.

Por supuesto, Rosamund Pike, Daniel Henney, Zoë Robins, Madeleine Madden, Josha Stradowski, Donal Finn, Marcus Rutherford, Ceará Coveney, Kate Fleetwood, Fares Fares, Kae Alexander, Sophie Okonedo, Hammed Animashaun, Emmanuel Imani, Jennifer Cheon García, Taylor Napier, Johann Myers y Guy Roberts regresan como parte del elenco de los nuevos episodios.

A ellos se suman actores como Ayoola Smart, Ragga Ragnars, Maja Simonsen, Jay Duffy, Gregg Chilingirian, Arnas Fedaravicius y Xelia Mendes-Jones. Entonces, ¿quién es quién en la segunda temporada de “The Wheel of Time”?

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “THE WHEEL OF TIME”?

1. Rosamund Pike como Moraine Damodred

Rosamund Pike, recordada por su papel de Jane en “Orgullo y prejuicio”, la reina Andrómeda en “Ira de titanes”, Helen en “Jack Reacher” y Amy Dunne en “Gone Girl”, regresa como Moraine Damodred, quien al final de la primera entrega fue exiliada, pero fue vista por última vez en el Ojo del Mundo.

Rosamund Pike como Moraine Damodred en la temporada 2 de "The Wheel of Time" (Foto: Amazon Prime Video)

2. Daniel Henney como Lan Mandragoran

Daniel Henney, quien fue parte de “X-Men Origins: Wolverine”, “Big Hero 6″, “Missing”, “Criminal Minds” y “Criminal Minds: Beyond Borders”, retoma el rol de Lan Mandragoran, el Guardián Malkieri que en el último capítulo estaba con Moraine en El Ojo del Mundo.

Daniel Henney como Lan Mandragoran en la temporada 2 de "The Wheel of Time" (Foto: Amazon Prime Video)

3. Zoë Robins como Nynaeve al’Meara

Zoë Robins, que apareció en producciones como “Black Christmas”, “The Shannara Chronicles”, “The Brokenwood Mysteries” y “Power Rangers Ninja Steel”, vuelve a interpretar a Nynaeve al’Meara en la segunda temporada de “The Wheel of Time”. Aunque resultó herida en el campo de batalla, fue auxiliada por Egwene.

Zoë Robins como Nynaeve al'Meara en la temporada 2 de "The Wheel of Time" (Foto: Amazon Prime Video)

4. Madeleine Madden como Egwene al’Vere

Madeleine Madden, que participó en “Pipe Gap”, “Mystery Road”, “Picnic at hanging Rock” y “Tomorrow, When the War Began”, regresa para dar vida a Egwene al’Vere, miembro del Círculo de Mujeres que le salvó la vida a Nynaeve al final de la primera temporada de la serie de Amazon Prime Video.

Madeleine Madden como Egwene al'Vere en la temporada 2 de "The Wheel of Time" (Foto: Amazon Prime Video)

5. Josha Stradowski como Rand al’Thor

Josha Stradowski, que también protagonizó “Spangas”, “High Flyers” y la película “Gran Turismo”, donde interpretó a Nicholas Capa, retoma el rol de Rand al’Thor en los nuevos episodios. El pastor de Two Rivers entró en Blight al final de la primera temporada.

Josha Stradowski como Rand al’Thor en la temporada 2 de "The Wheel of Time" (Foto: Amazon Prime Video)

Estos son los actores y personajes que regresan en la temporada 2 de “The Wheel of Time”:

Donal Finn como Mat Cauthon

Marcus Rutherford como Perrin Aybara

Ceará Coveney como Elayne Trakan

Priyanka Bose como Alanna Mosvani

Kate Fleetwood como Liandrin Guirale

Fares Fares como The Man

Kae Alexander como Min Farshaw

Sophie Okonedo como Siuan Sanche

Hammed Animashaun como Loial

Emmanuel Imani como Ihvon

Jennifer Cheon García como Leane Sharif

Taylor Napier como Maksim

Johann Myers como Padan Fain

Guy Roberts como Uno Nomesta

Estos son los nuevos actores y personajes de la temporada 2 de “The Wheel of Time”: