“My Life with the Walter Boys” es una producción que ha enamorado a miles en todo el mundo. Netflix, compañía encargada del proyecto, basó la historia de este en libro del mismo nombre de Ali Novak, pero no a totalidad, ya que hay algunos cambios que los lectores podrían notar con cierta facilidad..

Ya sea por darle mayor ritmo a las escenas, aportar nuevas cosas o eliminar algunos detalles no tan trascendentes, los guionistas de series o películas no suelen seguir al pie de la letra los libros originales. Eso sí, siempre se ha mantenido la esencia para no hacer variaciones significativas y respetar el producto y la autoría intelectual.

Esas modificaciones parece que han caído a la perfección entre el público, pues con las semanas ha escalado posiciones hasta afianzarse como una de las producciones más importantes del catálogo de streaming. No obstante, si quieres indagar más al respecto y conocer algunas diferencias, acá te dejamos las más importantes, de acuerdo a un listado elaborado por People. Ojo, ten cuidado si quieres evitar spoilers

LAS DIFERENCIA ENTRE LA SERIE Y EL LIBRO

LA FAMILIA ES MÁS “PEQUEÑA”

En la serie de Netflix somos testigos de que la familia de Katherine y George la completan sus diez hijos, pero en el libro original esto no es así, sino que son once los chicos que nacieron de la mencionada pareja. Hacer este cambio supuso un gran reto para los guionistas debido a que tenían que ser cuidadosos para elegir quién sería eliminado y hacer que sus escenas claves pasen a otro de los chicos.

UN NUEVO PERSONAJE QUE TOMA PROTAGONISMO

El personaje de Tara, interpretado por Ashley Holiiday, no existe en el libro. En la serie es la consejera de la escuela secundaria a la que asisten los protagonistas. También, es amiga de Haley y la ayuda mucho a resolver algunas cuestiones de su relación. Además, toma protagonismo con su propia historia de amor con es maestro Nikil, aunque al final de la temporada parece estar enamorada de Richard, el tío de Jackie.

Tara toma cierto protagonismo a lo largo de la historia (Foto: Netflix)

EL PRIMER BESO ENTRE JACKIE Y COLE

El esperado beso entre Jackie y Cole recién ocurre en el décimo capítulo de la primera temporada, pero pudo ocurrir antes cuando él la reta a darle un beso en un juego de verdad o reto, el cual se ve arruinado cuando ella, afectada por el alcohol, se golpe y vomita. Sin embargo, en el libro original, ambos personajes sí se besan en ese desafío.

EL CONFLICTO ENTRE ALEX Y COLE

Tanto en el libro como en la serie, los hermanos Alex y Cole mantienen una gran tensión, principalmente por el hecho de haberse interesado en las mismas chicas. Ahora, ellos quieren pretender a Jaackie. Sin embargo, en el show de Netflix ambos llegan a los golpes en pleno horario escolar cuando comienzan a circular rumores sobre las salidas de Alex y la protagonista.

EL DESENLACE DEL TRIÁNGULO AMOROSO

En el último capítulo de la serie, en la boda de Will y Haley, vemos cómo Jackie, tras sorprenderse por la confesión de Alex sobre sus sentimientos por ella, va a buscar a Cole para confortarlo por haber pegado la tetera de su hermana, pero allí es que se besan y después ella se va a Nueva York dejando una nota de “lo siento”.

En el libro, ella pasa el verano en Nueva York y antes de irse al aeropuerto, Cole la detiene en medio de la carretera y bajo la lluvia le confiesa sus sentimientos, dejando la puerta abierta a una futura relación, sin que haya algún tiempo de resentimiento por parte de Alex.