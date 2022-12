La supuesta despedida de Patty Jenkins de la producción de “Wonder Woman 3″ ha sido uno de los temas más comentados de los últimos días. La directora de las dos primeras películas del personaje de DC publicó un comunicado sobre su participación en el film y dejó muchas dudas en los fanáticos de la franquicia.

Vale precisar que se creía que la realizadora sería quien dirigiría la continuación de la historia, tras “Wonder Woman 1984″. No obstante, sus últimas declaraciones revelan que esto ya no se concretaría.

Entonces, ¿realmente fue cancelada la película “Wonder Woman 3″? A continuación, te contamos lo que sabemos sobre el futuro de la Mujer Maravilla.

¿REALMENTE FUE CANCELADA “WONDER WOMAN 3″?

Hasta el momento, no hay una respuesta oficial sobre la cancelación de “Wonder Woman 3″. Sin embargo, The Hollywood Reporter explicó que James Gunn y Peter Safran planean llevar a cabo grandes cambios en DC. En ese sentido, según The Wrap, se habría tomado la decisión de cancelar el proyecto.

De acuerdo con este medio, la directora Patty Jenkins habría abandonado la producción de la película al negarse a reestructurar el guion. Además, habría afirmado que los directores ejecutivos de Warner Bros. Pictures, Michael DeLuca y Pamela Abdy, no entendían al personaje principal.

Frente a estos rumores, la realizadora decidió hacer una declaración pública al respecto. Si bien no confirma la cancelación del largometraje, sus palabras parecen indicar que no formaría parte de una eventual cinta.

Gal Gadot es la protagonista de la saga “Wonder Woman” de DC (Foto: Warner Bros.)

¿QUÉ DIJO PATTY JENKINS SOBRE “WONDER WOMAN 3″?

El pasado 13 de diciembre, Patty Jenkins utilizó su cuenta de Twitter para manifestar que no era cierto que ella fue “la que mató el proyecto” o se marchó de “Wonder Woman 3″.

“Esto no es verdad. Nunca me alejé. Estaba abierta a considerar cualquier cosa que me pidieran. Entendí que no había nada que pudiera hacer para avanzar en este momento. DC, obviamente, está enterrada en los cambios que tienen que hacer, así que entiendo que estas decisiones son difíciles en este momento”, inició el relato.

Además, aclaró que renunció inicialmente al proyecto “Rogue Squadron” por su compromiso con la cinta estelarizada por Gal Gadot: “Lucasfilm me ofreció regresar una vez que acabara ‘Mujer maravilla 3′ y acepté. De hecho, sigo abordo del proyecto”, afirmó.

La estadounidense culminó su escrito con unas líneas que suenan a despedida: “No quiero que lo que ha sido un hermoso viaje con WW termine en una nota negativa. Me ha encantado y me siento muy honrada de ser la persona que logró hacer estas dos últimas películas de Wonder Woman (...) Le deseo al personaje todo el amor que merece para el futuro, pues pasé mucho tiempo con ella, y ojalá le vaya bien con o sin mí”, puntualizó.

Patty Jenkins y Gal Gadot en el rodaje de la película "Wonder Woman 1984". (Foto: Patty Jenkins / Instagram)

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE JAMES GUNN FRENTE A LA DECLARACIÓN DE PATTY JENKINS?

James Gunn reaccionó al texto de Patty Jenkins con un ‘like’. Asimismo, respondió: “Puedo atestiguar que todas las interacciones con Peter y las mías contigo solo fueron profesionales y agradables”.

Según The Hollywood Reporter, el estudio aún quiere mantener a Gal Gadot en futuros proyectos del personaje. No obstante, se desconoce si también tendrán en cuenta a Jenkins.