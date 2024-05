Que la franquicia de “El planeta de los simios” acabe de estrenar una nueva película habla muy bien del éxito que ha tenido a lo largo de las décadas. “El planeta de los simios: nuevo reino”, que se acaba de estrenar el 10 de mayo de 2024 en Estados Unidos, es la décima cinta bajo esta historia y, por lo pronto, ya son millones de personas que la han visto y se espera que en las próximas semanas ese número incremente rápidamente gracias a la publicidad boca a boca que la audiencia suele hacer cuando la recomienda. Además, hay que tener en cuenta que es una producción con una gran cantidad de fanáticos desde hace muchos años, por lo que el sentimentalismo será clave.

Casualmente, en este artículo apuntaré a esos fanáticos sentimentales que han seguido la historia desde que se estrenó la primera película en 1968 y para las siguientes generaciones que han ido poniendo al tanto de todas ellas. Y es que ahora te presentaré algunas referencias que en el nuevo largometraje se han hecho a las anteriores ediciones y que podrían hacerte sacar una lagrimita o sonreír, pues retrocederás en el tiempo y recordarás algunos detalles que has ido conociendo y aprendiendo confirme han ido transcurriendo el tiempo. Si no has visto toda la saga, también puedes seguir leyendo, puesto que te ayudará a entender más acerca de esta nueva entrega.

Vale precisar que es importantísimo poner en este punto una ALERTA DE SPOILERS , así que si no has visto esta nueva película quizá no debas seguir leyendo. Si pese a ello decides hacerlo, es bajo tu propia responsabilidad, ya que en este listado de referencias, tomado del portal ScreenRant, hay muchos detalles acerca de la producción estadounidense que podrían malograrte las ganas de ir al cine a verla.

LAS REFERENCIAS DE “EL PLANETA DE LOS SIMIOS: NUEVO REINO”

1. Una muñeca

Cuando Noa, Soona y Anaya encuentran una muñeca mientras investigan un búnker, puede que te hayas puesto sentimental al recordar que se hace referencia muy clara a las películas originales del siglo XX, cuando el personaje de George Taylor (interpretado por Charlton Heston) descubre una muñeca que prueba que, en el pasado, los humanos eran la especie dominante del planeta y que donde están viviendo ahora son ruinas de lo que era la Tierra.

Los simios encontraron una muñeca, en clara referencia a las películas originales (Foto: 20th Century Studios)

2. Espantapájaros de mono en forma de X

En la cinta más reciente vemos cómo Noa y Mae siguen adentrándose a los territorios de Proximus, pero un detalle llame mucho la atención: unos espantapájaros, pero no cualquiera de ellos, sino unos diseñados con la silueta de monos y en forma de X, que indican que se están metiendo a un lugar peligroso. En el pasado, las cintas originales también utilizaron ese recurso para indicar los límites de la Zona Prohibida.

3. El símbolo de Caesar

A lo largo de toda la película se ven los símbolos que representan a Caesar. Aunque quizá no te hayas dado cuenta de esta referencia todas las veces que salió, es importante que lo sepas ahora, puesto que representa el cariño que, generación tras generación, tienen para el que comenzó todo. Por más que hayan pasado muchos años, lo siguen adorando y agradeciendo.

Raka llevando un collar con el símbolo de Caesar, que tiene forma del marco de una ventana, por la cual dicho simio miraba a la calle antes de empezar los eventos apocalípticos para los humanos (Foto: 20th Century Studios)

4. El Valle Prohibido

“El planeta de los simios”, al igual que las cintas originales, tiene una sección del planeta a la que no ingresa ninguno de los primates y siempre se les indica que no deben hacerlo. En esta nueva versión ese lugar es llamado como El Valle Prohibido. En esta película, Noa ingresa dispuesto a ayudar a su tribu y descubre varias ruinas de lo que fue la vida humana.

5. La referencia a Fort Wayne, el lugar de nacimiento de George Taylor

Al final de este largometraje descubrimos que hay colonias humanas que han sobrevivido a todo lo que ha sucedido. Una de ellas se ubica en Fort Waine, en el estado de Indiana, cuya mención no fue al azar, sino que es una clarísima referencia al personaje de George Taylor, ya que, de acuerdo con las películas originales, él nació allí.

6. Noa y Caesar tienen las mismas cicatrices

Si recordamos a Caesar, seguramente nos acordemos de que tenía una cicatriz en su pecho, que era como su marca distintiva. Pues bien, Noa también tiene una, pero no desde el inicio, sino después de haberse peleado con las fuerzas de Proximus. Si bien no tienen ninguna conexión emocional o filial, ahora la tienen visual.

Noa ahora lleva una cicatriz en el pecho, al igual que Caesar (Foto: 20th Century Studios)

7. El mensaje de Caesar fue corrompido

En la trilogía anterior de la franquicia, Caesar era el líder de todos los simios y él tenía un gesto muy típico que era levantar ambas manos, cuyo significado era el de estar unidos ante cualquier cosa. 300 años después, en esta nueva versión, Proximus ha utilizado ello para fines egoístas y que le dan más poder gracias a sus seguidores.

Proximus abriendo los brazos, en una clara referencia a lo que hacía Caesar en el pasado (Foto: 20th Century Studios)

8. La presencia de Nova

Cuando los simios descubren a la mujer humana que vemos en la cinta, la llaman Nova, haciendo referencia a varias películas anteriores, en las que utilizan ese nombre para cualquier humana que encuentran. Al parecer, dicho recurso es algo que ha perdurado durante los siglos.

9. La caza de humanos

Cuando Noa, Mae y Taka están desplazándose por El Valle Prohibido, un grupo de simios se apresura para capturar a varios ecos (descendientes humanos que son mudos). Esta es una clara referencia a la primera película, en la que sucede lo mismo, capturando incluso al personaje de Charlton Heston. En la cinta, los primates también capturan a varias personas y las llevan consigo.

La caza de humanos es algo que, aparentemente, ha permanecido a lo largo de los años y películas (Foto: 20th Century Studios)

10. Mae sabe hablar

Mae no era una indefensa humana, sino que en realidad es una persona muy inteligente y que sabe hablar, lo que cambiará toda la historia de la nueva serie de películas. Esto nos hace recordar a la primera vez que Caesar habló y todo el rumbo del largometraje cambió, incluso para todos los personajes.