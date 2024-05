“Kingdom of the Planet of the Apes” (en español: “El planeta de los simios: Nuevo reino”) es uno de los estrenos más esperados entre los fans de la franquicia, quienes podrán conocer lo que sucedió con el mundo tras el reinado de César. Así, aunque el filme se desarrolla varias generaciones después de la existencia del protagonista de la trilogía que nació en el 2011, es inevitable preguntarnos cuál es la conexión del personaje con el largometraje del 2024. Por ello, si quieres saber más detalles al respecto, préstale atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que “El planeta de los simios: Nuevo reino” está dirigida por Wes Ball y cuenta con las actuaciones principales de Owen Teague, Freya Allan y Peter Macon.

Todos juntos narran la historia de un joven simio, quien emprende un angustioso viaje que lo llevará a cuestionarse todo lo que sabe sobre el pasado... y a tomar decisiones que definirán el futuro de simios y humanos por igual. Esto, mientras un nuevo y tiránico líder simio construye su imperio.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Kingdom of the Planet of the Apes”:

¿CÓMO SE CONECTA “EL PLANETA DE LOS SIMIOS: NUEVO REINO” CON LA TRILOGÍA DE CÉSAR?

Para alegría de los seguidores de la franquicia, César seguirá presente en la trama de “El planeta de los simios: Nuevo reino”. Aunque, por supuesto, no será a nivel físico... sino a través de sus enseñanzas.

Resulta que la película incluye a un personaje llamado Raka, quien está interpretado por Peter Macon. Él es un simio que es una especie de historiador y, a lo largo de la cinta, se aferra firmemente a los ideales del recordado César.

Raka es un orangután sabio y virtuoso en la película "Kingdom of the Planet of the Apes" (Foto: 20th Century Studios)

LA INFLUENCIA DE CÉSAR EN RAKA DE “EL PLANETA DE LOS SIMIOS: NUEVO REINO”

En declaraciones para ComicBook, el actor Peter Macon explicó que la verdad tiende a transformarse en historias y fábulas a medida que las contamos generación tras generación. Por ello, con el paso del tiempo, la filosofía de César era lo único que Raka conocía de él.

“Proximus sabe que hay otros clanes, Noah no. Así que (Raka) se encuentra en el medio de eso, pero todavía está tratando de averiguarlo por sí mismo. Nadie sabe realmente la verdad de nada porque fue hace mucho tiempo. Así que lo están reconstruyendo”, señaló el artista.

“Eso fue útil y luego tuve que inventármelo todo, en cuanto a la historia de fondo, y consultarlo con los guionistas y con Wes (Ball) para que todo encajara en un vago sentido del orden. Y creo que, al final, eso es lo mejor, porque deja al público espacio para pensar y entender las cosas”, puntualizó.

¿DÓNDE VER “EL PLANETA DE LOS SIMIOS: NUEVO REINO”?

Recuerda que “El planeta de los simios: Nuevo reino” se estrena en cines, de acuerdo a la siguiente programación:

Estreno en Latinoamérica: jueves 9 de mayo del 2024

jueves 9 de mayo del 2024 Estreno en Estados Unidos y España: viernes 10 de mayo del 2024

Freya Allan es una de las figuras principales de "Kingdom of the Planet of the Apes", película de ciencia ficción dirigida por Wes Ball (Foto: 20th Century Studios)