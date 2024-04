No era uno de los personajes principales y no había tenido más de dos diálogos en la serie, pero la muerte de Larry Dalrymple en “Los Simpson” ha sido lamentada por los fans del show en todo el mundo. Y es que no siempre te despides de alguien que ha aparecido en un programa a lo largo de 35 años... incluso, desde su primer episodio. Pero, ¿sabes por qué este cliente habitual de la taberna de Moe debía morir? Pues, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que dijo uno de los productores de “The Simpsons” al respecto.

Vale precisar que Larry murió durante el capítulo 15 de la temporada 35 de la serie de Fox, emitido el pasado 21 de abril del 2024 en Estados Unidos.

Él era uno de los habitantes de Springfield que acostumbraba visitar el bar de Moe y, usualmente, lo veíamos de fondo mientras nos concentrábamos en las aventuras de Homero y sus amigos.

Así, tras su inesperado deceso, muchos espectadores expresaron su pesar a través de las redes sociales, más aún si consideramos que era un personaje al que casi nadie le prestaba atención, pese a que se mostraba visiblemente triste.

LA RAZÓN POR LA QUE LARRY DEBÍA MORIR EN “LOS SIMPSON”

En declaraciones para TMZ, el productor ejecutivo Tim Long -también showrunner del episodio- explicó que el fallecimiento de Larry tenía el propósito de “golpear duro a la audiencia”.

Según su perspectiva, el hecho de que tantas personas se hayan mostrado afectadas por la partida de un personaje secundario, aparentemente sin importancia, demuestra la vigencia de la serie en la actualidad.

En ese sentido, ofreció sus condolencias a cualquiera que esté disgustado por la desaparición de Larry, comparándolo con el sentimiento que compartieron Homero y sus amigos durante el capítulo.

OTRAS MUERTES DOLOROSAS DE “LOS SIMPSON”

Además de Larry, hay otras trágicas muertes en “The Simpsons” que afectaron a miles de fans del show.

Encías Sangrantes. Fue un mentor para Lisa hasta su temprana muerte, tras estar internado en el hospital. Obviamente, esto afectó muchísimo a la hija de Homero y Marge.

Maude Flanders. La primera esposa de Ned falleció mientras todos disfrutaban de una carrera de automóviles. Lamentablemente, ella cayó de las gradas del estadio y no soportó el impacto.

Mona Simpson. La madre de Homero murió en uno de los episodios más tristes del programa. Ella fallece sin poder hacer las pases con su hijo, por lo que nuestro protagonista debe esparcir sus cenizas de mala gana.

