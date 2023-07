Hoy te presento un clásico reto y desafío visual, uno de esos que seguro has hecho desde tu infancia: encontrar la diferencia entre dos ilustraciones aparentemente iguales. La fiebre de este tipo de juegos virales ha contagiado a casi todos, quienes dedican tiempo diario a este entretenimiento. Es un pasatiempo que nos divierte y nos ayuda a relajarnos del estrés diario, mientras entrenamos nuestra agudeza visual y desafiamos a nuestros amigos, añadiendo emoción y competitividad a la experiencia.

Estos días publicamos en Depor dos desafíos virales: ‘Pon a prueba tu sabiduría en este desafío visual: ¿Puedes encontrar el error?’ y ‘Demuestra tu habilidad visual y encuentra al padre del niño en este desafío visual’. Pero ahora te propongo un nuevo reto visual que se ha vuelto popular en las redes sociales. Parece más sencillo de lo que realmente es, y se complica, sobre todo, al tener en cuenta que solo dispones de 6 segundos para encontrar la única diferencia entre las dos viñetas de Los Simpson que te presentaré a continuación.

¿Puedes encontrar la única diferencia entre las imágenes de Los Simpson?

En la parte inferior se encuentra un fotograma del popular programa animado Los Simpson. Verás dos imágenes, una al lado de la otra que son casi idénticas, excepto por un detalle. Las dos imágenes son prácticamente indistinguibles, pero si te fijas de cerca, encontrarás 1 diferencia entre ellas. Tienes solo 6 segundos para hacerlo. ¡Mis mejores deseos! Recuerda, solo 6 segundos y no más.

DESAFÍO VISUAL | Desafía tus ojos y busca la diferencia en esta imagen de los Simpson. | Brain Gym Internacional

Si no puedes identificar la diferencia, no te preocupes, porque a continuación te daremos la solución a este rompecabezas de encontrar la diferencia. Desplázate hacia abajo para verlo. ¡Buena suerte!

Solución del desafío visual

¡Ups! Parece que ya han pasado más de los 6 segundos, e incluso has tomado un poco más de tiempo. Si aún deseas seguir intentándolo, te recomiendo que no sigas leyendo. Pero si ya no puedes aguantar más y quieres conocer la solución, aquí te la doy:

Aquí están las tres diferencias entre las dos imágenes de Los Simpsons.

¿Serás capaz de resolver este difícil acertijo visual? Demuéstralo ahora:

En este test visual pondremos a prueba tus habilidades de observación. ¿Cuáles fotografías son reales y cuales fueron hechas por inteligencia artificial? Descúbrelo en este video.