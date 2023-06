Maribel Verdú, la actriz que hace de Nora Allen en “The Flash”, es una de las más grandes estrellas españolas. A lo largo de su extensa trayectoria ha sido galardonada con dos premios Goya y otros reconocimientos. En esta nota, Depor te presenta los datos más destacados de su biografía y carrera.

Vale precisar que, en la nueva película de DC, la intérprete comparte roles con figuras como Ezra Miller, Ben Affleck y Michael Keaton. Además, se sabe que la trama del film explora la idea de los multiversos.

Así se lee en la sinopsis del proyecto: “Barry altera inadvertidamente el futuro cuando utiliza sus superpoderes para viajar en el tiempo, con el fin de cambiar los acontecimientos del pasado, y queda atrapado en una realidad en la que el General Zod ha regresado y no hay superhéroes a los que recurrir. Para salvar el mundo en el que se encuentra y volver al futuro que conoce, la única esperanza de Barry es correr por su vida”.

¿QUIÉN ES MARIBEL VERDÚ?

Maribel Verdú es una actriz española de cine, teatro y televisión, reconocida por su participación en cintas como “Y tu mamá también” de Alfonso Cuarón, “El laberinto del fauno” de Guillermo del Toro y otros destacados proyectos de su país de origen.

FICHA PERSONAL DE MARIBEL VERDÚ

Nombre de nacimiento: María Isabel Verdú Rollán

Fecha de nacimiento: 2 de octubre de 1970

Edad: 52 años

Signo zodiacal: Libra

Lugar de nacimiento: Madrid, España

Residencia: Madrid

Nacionalidad: Española

Esposo: Pedro Larrañaga

Ocupación: Actriz

Años activa: desde 1985

Instagram: @maribelverdu

SUS INICIOS EN LA INTERPRETACIÓN

Maribel es una artista autodidacta. Hizo sus primeros trabajos en la actuación a los 13 años, cuando apareció en diversos anuncios publicitarios y en la serie de televisión “La huella del crimen”. Más tarde, a los 15 años, decidió dejar los estudios para enfocarse en su carrera actoral.

IBA A SER UNA SUPERHEROÍNA

Verdú saltó a la fama internacional por su rol como Luisa Cortés en el film “Y tu mamá también” (2001). Así, tras ver su trabajo en la cinta, Ben Affleck la convocó para darle vida a Elektra en “Daredevil” (2003). Sin embargo, la española rechazó el papel.

Curiosamente, ahora ambos coinciden como parte de “The Flash” (2022).

¿QUIÉN ES EL ESPOSO DE MARIBEL VERDÚ?

En una entrevista concedida a El Economista, la actriz reveló cómo pensaba su futuro cuando era menor de edad: “Desde que era muy pequeña he tenido claro que no quería llevar una vida convencional. Que no quería casarme, ni tener hijos, ni ir el fin de semana a los centros comerciales, de hacer la vida que quizá he tenido a mi alrededor”.

No obstante, podríamos decir que parte de esa predicción no se cumplió del todo. Lo cierto es que Maribel Verdú se casó con Pedro Larrañaga Merlo, productor y empresario que proviene de una familia de artistas. La ceremonia matrimonial se llevó a cabo el 2 de septiembre de 1999.

MARIBEL VERDÚ Y LO QUE PIENSA SOBRE LA MATERNIDAD

Como mencionamos previamente, la estrella de cine siempre tuvo claro que no sería madre: “Me han preguntado más por los hijos que por cómo estoy o qué película voy a estrenar (...) Es cierto que el feminismo vive un bueno momento. Sin embargo, las mujeres están concebidas por la sociedad como una máquina de tener hijos y eso será así siempre”, le dijo a El Mundo.

Cabe resaltar que su rol como Nora Allen le dio una nueva perspectiva a su idea de “superpoder”: “Estuve con una familia divina que tenía dos niños pequeños. La madre le dice al niño: ‘Mira, ella es la madre de Flash’. El niño se me quedó mirando y me dice: ‘¿Pero entonces, cuál es tu poder?’ Y le digo: No cariño, yo no tengo ningún poder. Y mira lo que me contestó: ‘¿Cómo que no tienes ningún poder? Ese es tu super poder, dar a luz a un superhéroe’. Me quedé pensando y claro, ¡Olé, el poder de poder dar a luz a un superhéroe como Flash que mueve cielo y tierra para poder salvar a su madre”, le comentó a Excélsior.

LA CARRERA DE MARIBEL VERDÚ

De acuerdo con su ficha en IMDb, estas son las principales series y telenovelas en las que ha participado la actriz:

Principales películas de Maribel Verdú:

1986: “El orden cómico”

1986: “27 horas” como Maite

1986: “El año de las luces” como María Jesús

1992: “Belle Époque” como Rocío

1997: “La buena estrella” como Marina

2001: “Y tu mamá también” como Luisa Cortés

2001: “Tuno negro” como Arancha

2006: “El laberinto del fauno” como Mercedes

2008: “Los girasoles ciegos” como Elena Vadillo

2012: “Blancanieves” como Encarna / La Madrastra

2012: “Fin” como Maribel

2018: “Superlópez” como Ágata Muller

2018: “Sin rodeos” como Paz González

2023: “The Flash” como Nora Allen

2023: “Uno para morir” como Marta Carrillo Sepulbeda

2023: “Invitación a un asesinato” como Olivia Uriarte

Principales series de Maribel Verdú:

1985: “La huella del crimen” como Manolita

1986: “Segunda enseñanza” como Laura Roldán

1986: “Turno de oficio” como Herminia

1990: “Los jinetes del alba” como Raquel

1994 - 1997: “Canguros” como Alicia Valle

1999: “Ellas son así” como Paula Rosales

2019: “No te puedes esconder” como la inspectora Laura Urrutia

2021: “Ana Tramel. El juego” como Ana Tramel Hidalgo

2022: “Now and Then” como Sofía Mendieta

2023: “Élite” como Carmen

8. MARIBEL VERDÚ Y SUS PREMIOS MÁS IMPORTANTES

Premios Goya

El trabajo de Maribel ha sido galardonado con dos premios Goya, aquellos trofeos que reconoce los logros más importantes en el cine español. Esto, por sus roles en “Siete mesas de billar francés” (2007) y “Blancanieves” (2012).

Premios Ariel

2006: Mejor actriz protagonista por “El laberinto del fauno”

Fotogramas de Plata

1994: Mejor actriz de televisión por “Canguros”

2008: Mejor actriz de cine por “Los girasoles ciegos”

2012: Mejor actriz de cine por “Blancanieves”

IMÁGENES DE MARIBEL VERDÚ

La celebridad frente al espejo (Foto: Maribel Verdú / Instagram)