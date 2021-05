Maribel Verdú tiene más de 100 títulos en su haber, 11 nominaciones a los Premios Goya y dos cabezones ganados. A sus 50 años, siendo una de las actrices más conocidas y reconocidas del cine, teatro y televisión en España y América Latina, reveló haber víctima de acoso sexual y que incluso fue hasta juicio.

Durante su participación el programa Planeta Calleja, conducido por Jesús Calleja, este le preguntó que, si siendo un mito para muchas personas, si habría sido víctima de acoso sexual. La repuesta fue más grande lo que todos se imaginaban.

“Sí, y no conozco a ninguna mujer a la que no le haya pasado, que no haya tenido que soportar barbaridades. Que, de repente, has llevado a juicio, como fue mi caso hace muchos años”, reconoció la intérprete sobre un hecho que le ocurrió “hace mucho tiempo cuando estaba empezando”, explicó, sin querer entrar en pormenores.

¿CÓMO ERA ERA ACOSADA MARIBEL VERDÚ?

En cambio, hizo referencia a algún momento en el que se había sentido acosada. “Que se te coloque un señor con el paquete detrás y saber que lo está haciendo adrede da mucho asco”, confesó, explicando que a veces ha reaccionado en público y otras no, por evitar armar un escándalo.

Verdú indicó que mucha gente poderosa se acercaba a su camerino con proposiciones deshonestas.

“Ha habido gente que llamaba al camerino, gente muy influyente, y tuve que decirle: ¿Puede salir usted de aquí?, ¿puede repetirme esto delante de mis compañeros?”, relató Verdú, quien tenía que salir temblando del camerino y llamar a compañeros para enfrentar a los acosadores.

De hecho, contó que ha vivido situaciones muy delicadas, pero prefirió confiárselo solo a sus íntimos y “a la gente que lo tiene que saber”. “Además se aprovecha de ti alguien en quien confías plenamente, y dices, si eres un delincuente. Eres un impresentable”, remarcó.

EL SEXO EN LAS PELÍCULAS: DESIGUALDAD

Sobre las escenas de sexo en pantalla, Verdú protestó porque las mujeres son las más expuestas: “Esto es una cosa lamentable, patética”.

“Es algo lamentable que siempre salgamos desnudas nosotras. Si llego a decir que no a escenas de sexo me hubiera perdido películas que han significado mucho. Pero hoy en día diría que lo hago si los dos salimos iguales o ninguno”, añadió la actriz de “Y tu mamá también”.